Mislata porta al campament de Pasqua per a xiquets i joves l’art, la ciència i la cultura

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La regidoria de joventut ha organitzat per a aquesta edició un campament en el qual es destaquen figures històriques com Frida Kahlo, Marie Curie i Gloria Fuertes entre altres personalitats

Inventors, artistes, escriptors o científics seran l’eix central d’una nova edició del Campament de Pasqua que l’Ajuntament de Mislata porta des de 2012 organitzant. Per a ajudar la conciliació laboral de pares, des de la regidoria de joventut s’han programat una sèrie d’activitats perquè els més xicotets gaudisquen del temps lliure alhora que aprenen.

Al llarg de 4 dies, concretament fins al divendres 26 d’abril, els 35 xiquets i xiquetes inscrits podran gaudir i aprendre durant uns dies plens de tallers, jocs i activitats. Per a això s’ha configurat un programa amb diferents propostes formatives dirigides a la població escolar que se celebra en el Centre Sociocultural de la Fàbrica. Dividits en diversos grups segons l’edat (de 6 a 12 anys), els inscrits estaran sota la supervisió de monitors especialitzats en tot moment realitzant diverses activitats que busquen acostar als més xicotets a les grans figures mundials de la ciència, la literatura i l’art.

L’alcalde de la localitat, Carlos Fernández Bielsa, ha acudit juntament amb el regidor de Joventut, Ximo Moreno i la portaveu del govern municipal, María Luisa Martínez Mora, a donar la benvinguda als xiquets i xiquetes que comencen 4 dies en què, de ben segur, acabaran amb un bon grapat d’anècdotes que contar als seus companys de classe a la volta a la rutina escolar.

Al costat del servei de matinera, els monitors qualificats introduiran als xiquets i xiquetes en diferents àmbits de la cultura i la ciència. Els inventors com Edison, Da Vinci o Galileu Galilei seran el fil conductor de la primera de les jornades. L’obra Cervantes a través de jocs de psicomotricitat, el taller de poemes de Gloria Fuertes o un taller de cuina per a conéixer a Ronald Dahl són alguns de les activitats del segon dels dies. La tercera jornada serà la dels experiments i la ciència. Newton i la gravetat, la radioactivitat de Curie o experiments casolans amb bombolles de sabó o ous faran exclamar més d’una vegada als sorpresos xiquets. Per a tancar el Campament Urbà de Pasqua l’art de Miguel Ángel, Van Gogh o Kahlo i la música de Mozart i Beethoven guiaran als xiquets en un dia ple de pintura i sons.