Mislata posa en marxa Pantalla Diversa, un cicle de cinema sobre diversitat sexual

La primera mostra de cinema i cultura sobre diversitat sexual i gènere és una iniciativa de la Regidoria de Polítiques d’Igualtat per a oferir a l’entorn educatiu i a la ciutadania projeccions audiovisuals que ajuden a sensibilitzar i educar en tolerància i respecte mitjançant pel·lícules, curts i documentals sobre persones del col·lectiu LGTBIQ.

Per a l’alcalde, Carlos F. Bielsa, “Mislata és una ciutat molt inclusiva, molt tolerant, i ha sigut pionera de projectes en polítiques d’igualtat, i no farem cap pas arrere en la defensa de totes les persones, sense distincions. I per descomptat continuarem treballant per a eliminar les discriminacions i violència per motius de gènere, d’identitat o d’orientació sexual”.

Els dimecres del mes d’octubre, les sessions del programa Mislata Pantalla Diversa arribaran a diferents públics. Començaran dimecres que ve amb una sessió matinal per a estudiants d’ESO dels instituts de Mislata. A les vesprades el Centre Cultural Carmen Alborch obrirà les seues portes al públic general. Les dues primeres sessions projectaran dues pel·lícules: ‘Rara’ i ‘Canyella’, ficcions que visibilitzen casos concrets de persones LGTB a Xile i l’Argentina, respectivament. L’última projectarà curtmetratges com ‘Ekai’, la vida d’un jove trans que es va suïcidar mentre feia front al procés burocràtic d’assignació de gènere.



Per a la regidora de Polítiques d’Igualtat, Carmen Lapeña, “és una iniciativa que hem de defensar conjuntament com a societat perquè en matèria d’igualtat queda molt camí per recórrer. Per això continuarem impulsant i desenvolupant programes que eduquen en tolerància, que difonguen casos concrets de persones que viuen en la seua pròpia pell una situació d’agressió, de discriminació, perquè així aconseguirem posar fi a la violència i a la desigualtat”.

Aquest nou programa oferirà així un total de tres sessions per al gran públic, amb invitacions gratuïtes que es poden aconseguir mitjançant la web creada per a aquesta iniciativa, mislatapantalladiversa.com. Així, durant els dies 13, 20 i 27 d’octubre, el Centre Cultural Carmen Alborch oferirà filmacions que obrin perspectives sobre qüestions d’identitat i de gènere, i permeten el diàleg i la reflexió en l’àmbit juvenil i formatiu, com l’educació secundària, etapa en la qual moltes persones comencen a desenvolupar-se en matèria afectiva i sexual. La iniciativa compta amb el suport de la Conselleria de Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana.