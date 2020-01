Mislata premia al seu comerç local

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La Fàbrica acull el lliurament dels II Premis al Comerç Local i de les ajudes Xec-Emprén, que destinen 20.500€ a reconéixer la labor dels seus comerciants

Carlos F. Bielsa: “Comprar en el xicotet comerç estimula l’economia de proximitat i genera una sèrie de beneficis que repercuteixen en el benestar social”

La segona edició dels Premis al Comerç Local 2018 i la primera de les ajudes Xec-Emprén de Mislata ja tenen guanyadors. El centre sociocultural La Fàbrica va acollir ahir al matí la cerimònia de lliurament dels guardons, en un Espai Crea abarrotat de comerciants locals.

Quant als primers, constaven de tres categories. La primera d’elles, reconeixia el manteniment de l’activitat, que va premiar la llarga trajectòria empresarial de tres establiments. El Basar Aigualit, el Kiosko Puig i la botiga BDC es van emportar aquest premi que reconeix no sols la seua trajectòria professional sinó també el seu compromís amb la ciutat de Mislata. Els guanyadors van rebre un premi en metàl·lic de 1.000€, 500€ i 250€ respectivament.

La segona de les categories d’aquests Premis al Comerç Local, la relativa a la participació comercial, tenia com a objectiu reconéixer la implicació dels establiments en les fires i esdeveniments d’impuls comercial promoguts per l’Ajuntament. En aquest apartat, els guanyadors van ser Reality Games, Manyaga’s i Disproval. Els tres es van emportar el seu corresponent trofeu i un premi en metàl·lic igual a l’anterior categoria.

La tercera de les categories era una de les novetats d’aquesta edició i incloïa cinc premis a la creació d’ocupació, reconeixent així l’esforç dels guardonats en crea i mantindre llocs de treball. En aquest apartat van ser premiats: Vestel Enginyers de Llevant SL (2.500€), Cafeteria Menjant (2.000€), Dolços Rafa (1.250€), Cafeteria Isabella 750€) i Assessoria Herranz & David SC (500€).

La segona de les novetats d’enguany era el lliurament de les ajudes Xec-Emprén 2018, destinats a premiar a aquells que s’han embarcat en l’aventura d’iniciar un nou negoci. Els guardonats per la seua emprenedoria van ser: en la categoria d’empresa, El taller de Costura (amb 3.000€) i Lokura Moda i Complements (amb 1.000€); en la categoria de dona, Primera Natura (amb 2.000€); En la categoria sènior, Rostidor Matambre (amb 2.000€); i en la categoria jove, el Bar Amsterdam (amb 2.000€).

Aquesta cerimònia de lliurament dels II Premis al Comerç Local i de les ajudes Xec-Emprén va estar presidida per l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, i la regidora de Comerç, Mayka Tarín. Durant la seua intervenció, Bielsa va recordar que Mislata compta amb una potent xarxa de petits i mitjans comerços que són la primera font de riquesa i generació d’ús de la ciutat, i que aquests premis són un reconeixement als qui el fan possible. “Des de l’Ajuntament sempre estem disposats a col·laborar amb els nostres recursos a consolidar l’ocupació que generen, i a treballar conjuntament en accions que contribuïsquen a la consolidació del sector comercial”.

La celebració d’aquesta segona edició dels premis simbolitza el suport sense fissures del consistori al sector serveis, que amb xicotets gestos com aquest posa el seu gra d’arena perquè el somni de traure cap avant una empresa en temps difícils no siga tan complicat. L’acte va estar amenitzat per la parella de còmics Els germans Coent, que amb la seua actuació van arrancar la riallada del públic assistent en diverses ocasions amb el seu teatre d’improvisació.