Mislata premia la creativitat literària de sis joves valencians

El certamen juvenil de literatura breu compleix vint-i-sis anys i es consolida com una de les convocatòries amb més trajectòria de tota Espanya

Per a l’alcalde Carlos F. Bielsa “Mislata s’ha convertit en una plataforma d’idees, de creativitat, d’innovació, de participació i, sens dubte, d’art i cultura”

La XXVI edició dels Premis Juvenils de Literatura Breu de Mislata ja té guanyadors. Un jurat compost per professionals del món de la literatura ha triat, entre més de cinquanta propostes, els relats més destacats d’aquest certamen, l’objectiu principal del qual és el de fomentar l’escriptura entre els més joves. De fet, el certamen està dirigit a joves autors o autores residents a la Comunitat Valenciana amb edats compreses entre els 12 i els 20 anys.

L’acte de lliurament dels premis va tindre lloc als jardins de Casa Sendra i, com no podia ser d’una altra manera, va estar marcat pel compliment de la normativa sanitària en aquests temps de pandèmia. Així, les màscares i la distància de seguretat van compartir protagonisme amb la lectura de les obres per part dels seus autors i autores i la música en directe, en una gala més íntima del normal a la qual van assistir únicament cinquanta convidats, entre els quals es trobaven l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, i el regidor de Joventut, Martín Pérez Leal, entre altres membres del govern municipal. L’acte, a més de per a conéixer als guardonats, va servir per a presentar el llibre que recull els seus relats, L’Habitació 114, llibre editat pel propi Ajuntament de Mislata i Edicions Bromera. Tot l’esdeveniment va estar amenitzat per la música en directe del grup valencià Gem, que va actuar en format acústic.

Bielsa, en la seua intervenció, va recordar que Mislata va ser pionera a incentivar la creació literària per a joves i que hui “Mislata s’ha convertit en una plataforma d’idees, de creativitat, d’innovació, de participació i, sens dubte, d’art i cultura”. A més, va remarcar la importància i el foment d’aquesta mena de certàmens perquè “la creació literària és una via per a defensar l’apoderament dels joves. Ells i elles són la generació de persones que té la responsabilitat de canviar el món, fer-lo més igualitari, més respectuós, més plural i més just”.

El certamen ha entregat un total de sis premis, dividits en diverses categories. En la categoria de narrativa en castellà, el jurat ha seleccionat l’obra Aquell poeta que sempre vaig ser de Sergio Simarro Villa. El premi de la narrativa en valencià ha recaigut en Laia Tena Monfort, per la seua obra L’Habitació 114, text que dona també títol al llibre recopilatori. Quant a la categoria de poesia en castellà ha sigut premiada l’obra Andrómeda, de Raquel Martínez Cárdenas.

Els Premis Juvenils de Literatura Breu també premien la participació dels escriptors i escriptores més joves de Mislata, per la qual cosa estableixen un premi específic per als joves del municipi, la guanyadora del qual ha sigut María Tebbane per l’obra L’interior de Laura. A més, el certamen inclou també el premi Autoria Jove per a participants d’entre 12 i 15 anys, que en aquesta edició ha guanyat l’obra Punts de fugida de Lucía Benlloch Sebastián. Quant a l’última de les categories, la de Jurado Jove, el premi ha recaigut en Anna Climent Carratalá per l’obra Descaradura.

Cadascun dels guanyadors va rebre el seu corresponent premi econòmic. Però a part de la dotació econòmica, l’important és que, com manifestava Martín Pérez, “els guanyadors i guanyadores dels Premis Juvenils de Literatura Breu de Mislata tenen l’honor de veure les seues obres publicades en un llibre, i això també serveix d’impuls perquè no abandonen l’escriptura. És important animar-los a escriure, a elaborar relats i poesies on manifesten els seus pensaments, inquietuds i sentiments, i si aquesta convocatòria pot significar un estímul perquè facen el pas de fer-ho haurem complit amb l’objectiu principal d’aquests premis”.

Estos Premis Juvenils de Literatura Breu, amb els seus 26 anys, ja són un dels concursos literaris amb més trajectòria de tota Espanya. En este sentit, Pérez afirmava que “és un orgull per a Mislata comptar amb un certamen d’esta categoria tan consolidat, i més si cap en aquest any, en el qual la pandèmia ha afectat tan directament a la cultura”.