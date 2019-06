Mislata premia l’esport escolar

Connect on Linked in

Més de 900 alumnes i alumnes dels col·legis de Mislata han participat en les múltiples disciplines esportives dels ‘Jocs Escolars’

La campanya de ‘Jocs Escolars’ impulsada per la regidoria d’Esports i els col·legis de Mislata, en col·laboració amb els diferents clubs esportius, ha tornat un any més a posar de manifest la gran aposta per l’esport base de la ciutat. I és que cada any són més els alumnes i alumnes que, des dels seus col·legis, s’inicien en el món de l’esport.



Aquesta iniciativa està emmarcada en el Mes de l’Esport de Mislata, una macro activitat municipal que engloba més de 50 cites esportives i que conclourà el pròxim dia 21 amb la Gala de l’Esport, que enguany compleix 25 edicions. El projecte pretén inculcar la pràctica esportiva entre els més xicotets, que des d’octubre a juny participen en una sèrie de lligues i campionats.



El colofó al seu esforç i dedicació es va viure en el lliurament de medalles i trofeus en el Pavelló El Quint, a la qual van acudir el regidor d’Esports en funcions, Toni Arenas, i la regidora d’Infància en funcions, Lola Hortelano.



Cadascun dels participants en les diferents disciplines esportives d’atletisme, gimnàstica rítmica, escacs, natació, handbol, futbol sala i bàsquet es va portar una medalla. En paraules del mateix Arenas, “l’ajuntament de Mislata volia premiar no solament als guanyadors de les diferents competicions, sinó als més de 900 xiquetes i xiquets com a reconeixement a l’esforç i sacrifici que han demostrat durant tot el curs escolar”.



A més, per a finalitzar l’acte, hi havia preparada un berenar d’orxata i fartons per a tots els assistents.