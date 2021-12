Mislata presenta la seua campanya de suport al comerç local per a les dates nadalenques

Connect on Linked in

Sota el lema ‘Mislata, el teu centre comercial’, la campanya busca dinamitzar l’activitat econòmica del petit i mitjà comerç local

Carlos F. Bielsa: “L’Ajuntament de Mislata continuarà implementant programes per a reactivar la nostra ciutat i apostar pel comerç de proximitat com a generador econòmic i com a forma de solidaritat amb els nostres veïns i veïnes comerciants”

Arriben les dates nadalenques i amb això les compres de regals, els menjars i sopars o simplement donar-se un capritx. Per a fomentar entre la ciutadania de Mislata que totes aqueixes despeses es produïsquen en els establiments de la localitat, l’Ajuntament de Mislata, a través de la regidoria de Comerç, ha posat en marxa la campanya de dinamització comercial ‘Mislata, el teu centre comercial’.



Una cosa tan senzilla com fer una compra igual o superior de 30€ en qualsevol petit i mitjà establiment de Mislata, quedant exclosos els pertanyents a grans superfícies o grans empreses, porta premi. Aquella persona que presente el seu tiquet o tiquets de compra realitzades entre el 21 i el 30 de desembre podrà obtindre, a més d’una bossa per a la compra, un carregador sense fil de mòbil amb sistema Qi, un joc de taula o una memòria USB de 32 Gb, segons la quantia de la compra.



Com comenta l’alcalde, Carlos F. Bielsa, “es tracta de convidar a les persones de Mislata a consumir local durant aquestes dates nadalenques, a acostar-se als comerços de tota la vida. El regal, per xicotet que siga, és només un estímul per a recordar que, més enllà de les grans superfícies, els carrers de Mislata són també un centre comercial on trobar de tot”.

Per part seua, el regidor de Comerç, Martín P. Lleial, ha manifestat que “aquesta iniciativa se suma a les que portem duent a terme des de l’ajuntament per a fer costat al xicotet comerç. No hem d’oblidar que aquest sector ha sigut un dels grans damnificats per les conseqüències econòmiques de la pandèmia. Per això, en el pròxim exercici continuarem fent costat al nostre teixit comercial de proximitat com es demostra en els últims Pressupostos Municipals amb l’augment del 7% en la partida de foment al comerç”.



Durant el matí de hui, tècnics municipals del departament de Comerç han explicat a la ciutadania tots els detalls de la campanya. Fins a l’estand situat en la plaça Músic Ibars de Mislata, s’ha acostat el regidor de Comerç juntament amb Alfredo Catalá, regidor de Desenvolupament Econòmic i Ocupació, per a mostrar el seu suport al programa de dinamització del comerç local.