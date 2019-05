Mislata recapta fons contra el càncer

Connect on Linked in

L’Associació Contra el Càncer de Mislata celebra el seu acapte anual amb la col·laboració de les comissions falleres i algunes associacions de la ciutat

L’agrupació local de l’Associació Contra el Càncer de Mislata va celebrar aquest dissabte el seu tradicional acapte en la localitat. Des de primera hora del matí, les voluntàries de la junta local de Mislata van instal·lar una desena de taules en diferents punts de la població, des d’on van recollir les donacions dels veïns per a la lluita contra el càncer.

Com cada any, les falles de Mislata van col·laborar amb la junta per a sumar més efectius en l’acapte i poder recaptar més donacions en les tradicionals guardioles. En cadascuna de les taules, a més de les voluntàries de l’associació, estaven els presidents i falleres majors de les comissions de Mislata. A més de les falles també van ajudar voluntaris d’altres associacions i col·lectius veïnals de la ciutat, com l’Associació de Veïns El Quint, els Clavaris de Sant Francesc d’Assís i l’Associació Cultural de Castella-la Manxa.

Per a agrair-los personalment a tots i totes la seua dedicació en aquest dia tan assenyalat, la presidenta de la junta contra el càncer, Pilar Andrés, l’alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, i diversos membres del govern municipal van visitar totes les taules petitòries instal·lades a la ciutat i Pilar va obsequiar als voluntaris amb una insígnia commemorativa.