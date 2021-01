Mislata reforça els programes socials en 2021 amb augment de personal i ampliació d’espais municipals

Connect on Linked in

Davant la urgència i necessitat d’atendre les persones més desfavorides durant la crisi sanitària de la covid, el govern municipal ha dotat de més pressupost i recursos humans el departament de Serveis Socials, que augmenta substancialment la seua plantilla, amplia els seus programes i també executa inversions per a adequar nous espais.



Per a l’alcalde, Carlos F. Bielsa, “és prioritari que durant aquests mesos de pandèmia treballem de ple a garantir una major justícia social a les persones dependents i col·lectius vulnerables, perquè són els qui més pateixen els efectes de qualsevol crisi, i a Mislata portem molt temps posant de manifest la nostra solidaritat cap als més febles”.



L’any ha començat a Mislata amb un augment substancial de personal, que s’incorporarà als serveis socials municipals, gràcies a una subvenció del govern autonòmic específica per a àmbit social, que cobreix part de les despeses dels contractes.

Així, Mislata comptarà amb sis persones més, entre treballadors socials, psicòlegs, assessors jurídics, auxiliars administratius i tècnics d’integració social per a millorar els serveis socials amb els quals la ciutat s’ha convertit en referent.



La despesa social del Mislata en 2021, amb el pressupost municipal ja aprovat, ascendeix a 4’2 milions d’euros, entre els quals s’inclouen actuacions de millora i manteniment d’espais municipals com el Centre Ocupacional, els Habitatges Tutelats, o nous espais que serviran per a ampliar els serveis. El nou Punt de Trobada Familiar, o el nou local per a serveis socials al carrer Sant Francesc d’Assís són dos dels espais que serviran per a millorar l’atenció municipal en l’àmbit del benestar social i la igualtat.



Un dels augments més importants és el servei d’ajuda a domicili (SAD) que augmenta en 200.000 euros la seua dotació per a aconseguir atendre a totes aquelles persones que tenen una dependència reconeguda; una quantia que amplia el programa ja existent, i que ajuda diàriament a moltes persones vulnerables de Mislata a dur a terme el seu dia a dia. “L’ampliem perquè volem que la nostra ciutadania guanye en qualitat de vida, i donar major dignitat a persones vulnerables, així com als seus familiars”, explica el regidor de Benestar Social i tinent d’alcalde, Ximo Moreno.



Els augments de despesa impliquen una millora notable en els serveis que ja es presten, que en els últims mesos s’havien millorat amb nous treballadors socials, auxiliars i agents d’igualtat, amb el que Mislata es converteix “en una ciutat àmpliament conscienciada en la justícia social, en la igualtat i en l’accés a les oportunitats per a aquelles persones i famílies a la vora de l’exclusió social, i que tan mal l’estan passant en una etapa de falta d’oportunitats, com està sent aquesta crisi sanitària”, afirma Moreno.



Amb tot això, Mislata continuarà incrementant en 2021 tots els programes socials, molts dels quals han sigut pioners a nivell autonòmic, com és el cas dels menjadors socials en vacances, o l’adequació d’un avantguardista centre ocupacional amb més de cinquanta usuaris i usuàries. Així, també mantindrà en marxa tots els programes d’ajudes directes, que passen per les ajudes d’habitatge, els xecs bebé, les ajudes d’alimentació infantil, la protecció contra desnonaments, o les ajudes a escoles infantils i menjadors escolars.