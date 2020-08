Mislata reinserirà en el mercat laboral a 50 persones amb la nova edició del Pla Social d’Ocupació

La ciutat de Mislata va ser pionera en la posada en marxa d’un Pla Social d’Ocupació municipal per a persones en risc d’exclusió social. Amb l’arribada del mes de setembre, aquest programa ajudarà a tirar avant a mig centenar de veïns i veïnes de totes les edats, com una de les mesures de promoció econòmica i d’impuls de l’ocupació local durant la crisi sanitària

Segons ha explicat l’alcalde, Carlos F. Bielsa, “hem demostrat que som una ciutat solidària, que defensa la igualtat i la justícia social, i ara més que mai hem de bolcar-nos amb els qui no tenen recursos ni possibilitats de buscar una primera ocupació o una nova oportunitat”

En aquesta nova edició, el termini de sol·licituds de la qual ja està obert, el Pla Social d’Ocupació ofereix 50 llocs de treball segmentats per edats. De manera que 12 llocs es destinaran a ciutadans d’entre 16 i 29 anys; 15 llocs per al rang de 30 a 45 anys; 20 llocs per a majors de 45 anys, que són els qui major risc tenen de quedar-se fora del mercat laboral.

A més, es reserven tres llocs específics per a persones amb diversitat funcional. Les persones seleccionades obtindran un contracte laboral de 3 mesos i cobriran necessitats del municipi en la prestació de serveis, com a peons de brigades i personal de manteniment.

Aquests nous treballadors municipals faran aquestes tasques formats i orientats per tècnics amb experiència, amb el que els suposa un procés d’aprenentatge que en molts casos els permetrà reinserir-se amb garanties en el mercat laboral.

La baremació per a accedir a aquests llocs se cenyeix estrictament a criteris socioeconòmics, amb el requisit indispensable de portar més d’un any empadronats a la ciutat i no haver sigut beneficiaris d’anteriors programes d’ocupació municipal. El termini de presentació de sol·licituds conclourà el pròxim 27 d’agost. Amb el que els nous llocs de treball estaran en actiu els mesos de setembre, octubre i novembre, col·laborant en múltiples tasques municipals.

Donada la situació actual de crisi sanitària, el consistori es farà càrrec que aquests llocs de treball compten “amb totes les garanties de prevenció sanitària, i sempre amb l’objectiu fix de donar oportunitats i futur a moltes persones i famílies necessitades”, ha explicat l’alcalde.