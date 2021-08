Mislata rep 2 milions d’euros per a la regeneració urbana

El programa d’actuació Mislata Rehabilita i Regenera, que aspira a renovar algunes dels carrers com Hernán Cortés, Picanya, Maestro Serrano i la Plaça d’Ortega i Gasset rep ara una dotació d’1.582.807 euros del Ministeri i 417.192 euros del programa ARRU de la Generalitat

Carlos F. Bielsa: “Amb la dotació d’aquesta important inversió totes dues institucions han reconegut que Mislata aposta per la plena accessibilitat urbana, per la inclusió i la renovació del teixit urbà sobre la base d’un model de ciutat dissenyada per a la seguretat, el confort i que aspira a millorar l’eficiència energètica dels habitatges”

El consistori va posar en marxa el programa d’actuació Rehabilita i Regenera per a defensar l’accés a un habitatge digne, amb la renovació urbana com a instrument per a millorar la vida en els barris i millorar l’eficiència energètica dels edificis. Tot, sobre la base dels criteris de creixement sostenible fonamentats en l’Agenda 2030 d’Europa, que vela per la igualtat i la transformació de les ciutats amb nous criteris socials.

Hui, la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica de la Generalitat ha donat a conéixer els municipis beneficiaris del programa ARRUR (Foment de la Regeneració Urbana i Rural) mitjançant el qual Mislata es converteix en una de les quatre ciutats amb dotació sobre la base de les intervencions proposades. En aquest cas rebrà un finançament d’1.582.807 euros del Govern d’Espanya, 417.192 euros de la Generalitat, i el propi consistori aportarà altres 367.710 euros per a promoure un desenvolupament eficient de barris en línia amb els fons europeus. Així mateix, 270 habitatges particulars aportaran una quantia al programa per a rebre subvenció en qüestions com a canvis de fusteries o rehabilitació de façanes molt degradades.

Els edificis privats beneficiaris del programa formen part de la base de dades del Visor d’Espais Urbans Sensibles de la Generalitat, i les seues comunitats de propietaris ja havien sol·licitat un informe d’avaluació d’edificis, una cosa a la qual estan obligats tots els immobles de més de 50 anys.

El projecte de Mislata entorn a la regeneració urbana va acompanyat d’importants mesures socials i ambientals de les quals els propis veïns i veïnes van prendre partit en reunions de participació ciutadana, que van establir les bases d’acció d’aquest ARRU discontinu, que millorarà l’entorn dels carrers de dos barris (El Quint, i Nou amb la plaça Ortega y Gasset).

Per a l’alcalde, Carlos F. Bielsa, “és una excel·lent notícia perquè aquesta dotació extraordinària ens permetrà continuar treballant en la línia de recuperar espais públics, dignificar els barris i els seus habitatges, dotar d’ajudes per a la rehabilitació d’edificis i teixits urbans degradats, o que tenen manques en qüestions tan importants com l’accessibilitat, l’accés a aigua calenta, o l’eficiència energètica de les façanes”.