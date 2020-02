Mislata rep a la Fallera Major de València 2020 i presenta la imatge de les pròximes festes

Connect on Linked in

L’alcalde de la ciutat, Carlos Fernández Bielsa, va rebre la visita de Consuelo Llobell Frasquet acompanyada per la seua cort d’honor. La màxima representant de les Falles de València va rebre la clau honorífica i va tindre l’oportunitat de signar el llibre de la ciutat, així com de dirigir unes paraules als representants de les onze comissions de Mislata



Ja s’ha convertit en tradició. El mes de febrer significa l’inici oficial de les Falles a Mislata amb la recepció institucional a les màximes representants de la festa fallera. A pocs dies de l’inici de les mascletàs, i amb els ninots de les falles ja al carrer, exposats a l’indult del foc, es va tornar a celebrar una recepció institucional de les falles de Mislata i la corporació municipal a Consuelo Llobell i la seua cort d’honor, màximes representants de la Junta Central Fallera.



La fallera major, cort d’honor i autoritats municipals es van dirigir al Saló de Plens, on esperaven tots els presidents i falleres majors de les onze comissions de Mislata. A mesura que anaven sentint els seus noms, les falleres de la Cort d’Honor van anar accedint als escons i ocupant les bancades on habitualment se senta la corporació municipal.



Bielsa va dedicar unes paraules per a fer lliurament de les claus simbòliques de la ciutat a Consuelo, recordant que “ser faller o fallera és una manera de viure, d’expressar-nos com a societat, de gaudir de la cultura popular i mantindre viva la flama de les tradicions durant tot l’any”. A més, va posar en relleu que “encara que en altres municipis el màxim representant no ho fa, ací cedim la presidència del ple per un dia a la Fallera Major de València”.



Consuelo Llobell, per part seua, va agrair l’acolliment de Mislata a la seua visita, desitjant “a totes les comissions, ara que s’aproximen les dates més importants, unes bones Falles”, i va agrair “l’estima i el fet de rebre les claus de la ciutat, que significa un orgull i un honor”. Posteriorment va tindre l’oportunitat de signar el llibre d’honor, davant la presència del propi alcalde i del regidor de Falles, Teo Núñez.



L’acte va servir també per a presentar la imatge de les Falles de Mislata 2020, obra de l’artista Ada Díez. La il·lustradora valenciana reconeix que “ha sigut molt interessant treballar en un àmbit que contrasta tradició i modernitat, el xicotet i el monumental, el visible i l’invisible”. I va posar en relleu que “les falles no són només l’art i els monuments, sinó el conjunt de persones que fan una festa per a conviure i gaudir-la”.