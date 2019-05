Mislata rep el Premi Accessibilitat del CERMI per ser una ciutat igualitària i inclusiva

Connect on Linked in

Carlos F. Bielsa: “Els ajuntaments, a l’ésser les institucions més pròximes al dia a dia de les persones, hem de ser motor de polítiques inclusives”

Precisament hui, dia en què se celebra el Dia Nacional de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, l’alcalde Carlos Fernández Bielsa, en representació de l’Ajuntament de Mislata, ha rebut el Premi Accessibilitat atorgat pel CERMI (Comité Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat). Un acte de lliurament de premis que ha tingut lloc en l’edifici Vés-los e Vents de la Marina Real de València.

L’entitat, aprofitant la celebració de la seua 20 aniversari, ha organitzat aquesta gala de premis amb la finalitat de reconéixer el treball realitzat per institucions, personalitats o empreses, en favor de les persones amb discapacitat i les seues famílies, tractant d’aconseguir així una societat més inclusiva. De les diferents categories, a l’Ajuntament de Mislata, se li ha atorgat el Premi CERMI CV “Categoria Accessibilitat”. Un important guardó que reconeix a Mislata com una ciutat igualitària i inclusiva i amb un compromís real per l’accessibilitat universal de tots els seus ciutadans i ciutadanes.

Carlos Fernández Bielsa ha recollit el premi de mans d’Enrique Llin Ruiz, secretari General de CERMI Comunitat Valenciana, i les seues primeres paraules han sigut d’agraïment a l’entitat per concedir a Mislata aquest premi. “Combatre les desigualtats, siguen de la naturalesa que siguen, i que es reconega aqueix assoliment és una cosa especial per a Mislata, ja que per al govern que represente, les polítiques per a les persones són la nostra prioritat absoluta”, afirmava l’alcalde, qui ressaltava també que aquest premi “és una distinció que corrobora que Mislata cada dia és una ciutat millor per a tots i totes”.

Aquest premi s’uneix al segell de qualitat AENOR que va rebre Mislata l’any passat i que ens distingia com a ciutat accessible, sent el primer municipi de tota Espanya a rebre’l. En definitiva, tots dos guardons premien totes les accions que s’han realitzat a la ciutat amb la finalitat de fer de Mislata una ciutat pensada per a totes les persones, fent més fàcil i còmoda la vida de tots els mislateros i mislateras. Ja no només per aconseguir que qualsevol persona amb mobilitat reduïda puga recórrer el municipi de punta a punta sense barreres arquitectòniques i convertir els edificis públics en accessibles, sinó també per projectes com el Centre Ocupacional, els habitatges tutelats o el Pla Municipal d’Accessibilitat, una eina que pretén canviar la realitat de les persones amb discapacitat i oferir-los una ciutat i un entorn més amable i millor per a elles.