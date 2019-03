Mislata rep el premi de la FVMP pel programa d’oci nocturn saludable municipal “Mislata Jove 22.02”

Connect on Linked in

El Jardí Botànic ha sigut l’escenari de la cerimònia de lliurament dels guardons al “Bon Govern” en la seua segona edició

Mislata ha sigut guardonada per segon any consecutiu amb un dels Premis al Bon Govern, convocats per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, i que reconeixen els projectes i actuacions en matèria de gestió pública. L’alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, va rebre el guardó en un acte que es va celebrar ahir en el Saló d’Actes del Jardí Botànic de València i que ha comptat amb la presència de diversos membres del Consell.

El programa d’oci nocturn saludable municipal Mislata Jove 22.02, destinat a polítiques de joventut i programes de prevenció d’addiccions, i en el qual han participat al voltant de 4.000 xics i xiques de tota la ciutat, ha sigut triat pel jurat del certamen com el millor en la categoria de Foment de la Salut Pública. L’encarregada d’entregar el premi a l’alcalde va ser Maite Cardona, Directora Territorial de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Ja des de l’escenari, Carlos Fernández Bielsa va agrair el premi a la FVMP per haver destacat el projecte de la nostra ciutat entre punts referents de bons governs. Aquest guardó, va dir l’alcalde, “significa per a nosaltres haver aconseguit un nou èxit per portar a bon port polítiques valents, per posar en marxa programes útils i efectius”. Mislata Jove 22.02 “és un programa que ajuda a gaudir d’un oci nocturn saludable, un projecte municipal al qual se sumen moltes associacions i col·lectius”, va manifestar Bielsa, qui afirmava també “som un govern que treballa incansablement per a ser més innovadors, per a millorar la vida de les persones, per a fer de Mislata una ciutat moderna”.

El regidor de Joventut, Ximo Moreno, que va acompanyar a l’alcalde en el lliurament de premis, explica que el programa inclou un ampli ventall d’activitats que fomenten un oci nocturn alternatiu i saludable, dirigit a joves entre 12 i 30 anys, i que naix amb la intenció de “fomentar la participació dels propis joves en el desenvolupament d’activitats de promoció d’hàbits de vida saludables entre la població juvenil mitjançant la formació en aquells aspectes que incideixen en la seua salut, especialment en temes relacionats amb el temps d’oci i les conductes de risc”.

El guardó que ha rebut Mislata Jove 22.02 suposa un reconeixement a la labor tècnica i política de l’àrea de Joventut, que coordina el projecte al costat de la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives (UPCCA), la intervenció de les quals en aquest projecte és fonamental per a reduir els factors de risc i fomentar actituds responsables davant qüestions com el consum d’alcohol i altres substàncies.