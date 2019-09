Mislata rep la visita del conseller Arcadi España i representants de la comarca en una jornada de festes multitudinària

Print This Post

Bielsa va rebre a la Casa de la Vila al conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, que va tindre oportunitat de signar el llibre d’honor de la ciutat i visitar posteriorment la fira de festes populars

La visita va coincidir amb el tradicional sopar en la qual Bielsa rep a alcaldes, alcaldesses i destacats polítics de la comarca L’Horta Sud. En aquesta ocasió, el sopar va batre el rècord de presència institucional, amb una vintena de primers edils, diputats, vicealcaldesas i regidors d’altres municipis



La d’anit va ser una de les jornades més importants d’aquesta edició de les festes. Milers de persones es van congregar des de primeres hores de la vesprada durant la realització del tradicional concurs de disfresses per a totes les edats. I després van fer cua per a una de les degustacions gastronòmiques de les festes populars: més de 5.000 pinchos cuinats per la Penya Els Tronats. Els reclams importants de la nit serien el concert gratuït de Pignoise, i el posterior espectacle d’orquestra.



La fira de casetes de les festes populars es va omplir per complet d’assistents, en la nit en què precisament se celebrava la tradicional recepció a edils d’altres municipis de la comarca. Així, els alcaldes i alcaldesses de Torrent, Silla, Benetússer, Sedaví, Alcàsser, Aldaia, Alaquàs, Xirivella, Picanya o les vicealcaldesas de Paiporta i Catarroja van ser alguns dels representants municipals que van sopar en la plaça al costat de l’equip de govern de Mislata, els portaveus socialistes d’Alfafar, Manises i Quart, i diputats provincials de pobles de la comarca com Andrés Campos i Pilar Molina.



Prèviament, Bielsa havia rebut a Arcadi España a l’Ajuntament, donant-li una rebuda institucional davant l’equip de govern. Espanya va tindre oportunitat de signar el llibre d’honor de la ciutat. Alguna cosa que, per a Bielsa, «és molt important que el Consell valencià estiga present en les festes de Mislata, i siga testimoni que aquesta ciutat és capaç d’aglutinar a tots els col·lectius entorn d’un objectiu comú, i al mateix temps gaudir d’unes festes que estan resultant un èxit de públic i participació».



En finalitzar el sopar, milers d’assistents es van congregar entorn de l’escenari gran de la plaça Major per a gaudir del concert gratuït de Pignoise, que durant hora i mitja van fer vibrar el recinte firal amb cançons pegadizas. A continuació, va actuar el grup musical de l’orquestra Límit per a posar el fermall final una vetlada espectacular.