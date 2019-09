Mislata rep un premi de la Generalitat per l’acció ‘Mislata És Mou’

Connect on Linked in

En vespres de la setmana europea de la Mobilitat Sostenible, la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha premiat a l’Ajuntament de Mislata per un programa que facilita i fomenta la mobilitat sostenible a la ciutat.



El guardó rebut és el segon en la categoria de ciutats mitjanes, i amb aquest, Mislata rep per primera vegada un reconeixement en matèria de mobilitat per part de la Generalitat Valenciana.



L’alcalde Carlos Fernández Bielsa, acompanyat per la regidora de Mobilitat, Mercedes Caballero, han recollit en representació del govern municipal un premi en la quarta edició dels premis de la Setmana de la Mobilitat a la Comunitat Valenciana, atorgat per la Generalitat pel programa ‘Mislata És Mou’, una iniciativa «que inclou múltiples mesures per a fomentar els transports sostenibles, conscienciar en la reducció de l’ús del vehicle particular en aquells casos en els quals no siga estrictament necessari, i facilitar més vies de mobilitat a la ciutadania», segons ha explicat.



El reconeixement ha sigut entregat a Bielsa pel conseller Arcadi España, en un acte en el qual també s’ha guardonat a municipis de tota la Comunitat Valenciana per les seues polítiques en matèria de mobilitat, així com a empreses i entitats que lluiten per construir bons hàbits i implementar accions relacionades amb millorar els transports sostenibles.



Mercedes Caballero ha explicat que des de l’àrea hi ha molts reptes pendents per a «continuar treballant a millorar la mobilitat a Mislata, fomentant transports respectuosos amb el medi ambient, així com continuar treballant a implementar el vehicle elèctric per als serveis municipals, així com per a seguretat ciutadana».

Amb aquest acte, Mislata inicia els preparatius de la setmana de la mobilitat, que culmirarán el dia 6 d’octubre amb una celebració al Parc de la Canaleta, en la qual se sortejaran bicicletes, i es entragarán samarretes i packs de regal als assistents, per a fomentar l’ús de la bici i del servei de bicicletes de lloguer BiciM, que compleix cinc anys i s’ha consolidat com un model d’èxit, sobretot entre els més joves.