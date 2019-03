Mislata reprén la seua Escola de Famílies amb una xarrada sobre sexualitat en l’adolescència

Connect on Linked in

La psicòloga i terapeuta Cristina Amela i tècnics del Programa Municipal per a la Integració Educativa són els encarregats d’aquesta segona xarrada dins del cicle d’activitats que l’Ajuntament ha programat a la Fàbrica

L’Escola de Famílies és el projecte amb el qual l’Ajuntament de Mislata pretén formar i informar els pares i mares en la important i sempre complexa tasca d’educar als seus fills. Plantejat des del marc de l’educació per a la salut, la proposta, que enguany celebra la seua tercera edició, inclou un cicle de xarrades, conferències i tallers pràctics que es desenvoluparan fins al mes de juny en el centre sociocultural La Fàbrica. Les activitats van dirigides no solament a pares i mares, sinó també a tutors i qualsevol agent educatiu. Fins i tot són molts els i les adolescents que també s’han inscrit, atrets per algun dels temes del programa que els interessa. A més, per a facilitar l’assistència a les activitats formatives, el projecte compta amb servei de ludoteca infantil.

La xarrada de hui, la segona del curs, és a càrrec del Programa Municipal per a la Integració Educativa i de Cristina Amela, psicòloga i terapeuta. El tema proposat és l’educació de la sexualitat en l’adolescència, un dels ítems triat pels i les participants en una enquesta que es va realitzar prèviament per a triar les temàtiques del curs. L’adolescència és el període de desenvolupament cap a la maduresa, i un dels canvis centrals es refereix a la sexualitat, la qual, al llarg d’aquesta etapa, adquireix una nova dimensió, i és part fonamental de l’univers de l’adolescent. Ocupar-se de la seua educació sexual pot resultar una tasca complexa i, fins i tot, incòmoda, però les famílies són les més indicades i capacitades per a dur a terme aquesta missió. Per això, en l’activitat d’aquesta vesprada se’ls donarà als i les assistents les eines necessàries per a l’educació en aquest àmbit.

Cada mes, La Fàbrica acollirà una activitat formativa sobre un tema concret. La metodologia que segueix aquesta Escola de Famílies es basa en l’aprenentatge col·laboratiu, per la qual cosa la intenció del Consistori és que els assistents aprenguen de la teoria, però també de les experiències d’uns altres, tant positives com negatives. L’objectiu, ajudar les famílies a millorar les relacions i la comunicació amb els menors de la casa.

El projecte està coordinat per les regidories d’Educació i Joventut i compta amb el suport dels professionals de la UPCCA (Unitat de Prevenció de Conductes Addictives de Mislata), el SEAFI (Servei Especialitzat d’Atenció a les Famílies) i el Gabinet Psicopedagògic Munici