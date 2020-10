Mislata retrà homenatge a entitats i col·lectius pel seu treball essencial i solidari durant la pandèmia

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Mislata entregarà les seues Distincions Honorífiques en l’acte institucional del 9 d’Octubre, que de manera excepcional se celebrarà en la Plaça de la Constitució amb mesures de seguretat i prevenció

Com és habitual cada any, l’Ajuntament de Mislata entregarà les seues Distincions Honorífiques del 9 d’Octubre, uns reconeixements que destaquen les actuacions més significatives de col·lectius o membres de la ciutadania de Mislata. Enguany, a causa de les extraordinàries circumstàncies que patim per la crisi sanitària, la Junta de Govern Local ha aprovat distingir el treball essencial i solidari de diferents entitats i col·lectius que han realitzat una actuació fonamental durant els mesos del confinament i, en general, per la seua importància durant el temps que estem convivint amb la COVID-19.



Per a l’alcalde, Carlos F. Bielsa, “és un agraïment a la ciutadania en general i concretament una distinció col·lectiva a entitats darrere de les quals hi ha persones, que durant el confinament es van bolcar a ajudar als qui més el necessitaven, vencent a la por, eixint al carrer, obrint la porta i secundant amb el seu treball a la seguretat sanitària de tota la ciutat de Mislata”.



Un reconeixement, a manera també d’homenatge de part de tota la ciutadania de Mislata, que rebran: Policia Local de Mislata, Comissaria de Policia Nacional de Mislata, Unitat Militar d’Emergències, el personal de l’Ajuntament de Mislata, Scouts de Mislata, personal del Departament Sanitari, empresa pública Nemasa, Creu Roja de Mislata, i el grup de persones voluntàries que van confeccionar màscares higièniques i equips de protecció. De la mateixa manera, seran també reconeguts els i les comerciants del Mercat Tradicional de Mislata, i per part seua, Protecció Civil de Mislata, entitat que, a més, compleix la seua 25 aniversari a la ciutat al servei de tota la ciutadania.



L’acte institucional de l’Ajuntament de Mislata amb motiu del 9 d’Octubre en el qual s’entregaran les diferents Distincions Honorífiques, tindrà lloc el mateix dia de la Comunitat Valenciana a les 12 del migdia en la Plaça de la Constitució, a l’aire lliure i complint amb totes les mesures de seguretat i aforament de públic per a complir amb la normativa sanitària.