Mislata s’acosta als seus joves per a conéixer les seues inquietuds, promoure la participació i elaborar el futur Pla Municipal de Joventut

La regidoria de Joventut coneixerà a través d’una enquesta online les preocupacions de la població juvenil

L’Ajuntament de Mislata, a través de la regidoria de Joventut, llança una nova acció de participació ciutadana dirigida a la gent més jove de la ciutat, amb l’objectiu d’elaborar el Pla Municipal de Joventut per als pròxims anys. Un Pla que servirà d’eina per a establir les actuacions que es desenvoluparan en matèria de joventut, des de la pròpia regidoria i la resta de departaments de l’administració local.



L’elaboració del Pla implica una primera fase de diagnòstic i una segona dedicada a definir les actuacions que han de donar resposta a les inquietuds detectades en la primera fase d’anàlisi de la realitat. Una primera fase anomenada ‘Imagina Mislata – Fòrum Jove’ que, a causa de la situació actual d’emergència sanitària, serà completament telemàtica, a través d’una enquesta online dirigida als i les joves de 12 a 30 anys del municipi, que després es reforçarà amb seguiment telefònic per a aconseguir una mostra més representativa.



L’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, afirma que “amb aquesta iniciativa ajudarem a potenciar la participació dels nostres joves i dotar-los de més recursos i oportunitats, completant un potent Pla Municipal de Joventut, que hui mateix comencem a posar en marxa”.



Per al regidor de Joventut, Martín Pérez Leal, “conéixer l’opinió directa de la gent jove de Mislata és el millor punt de partida per a poder donar les respostes més adequades a les seues expectatives i definir encara millor les polítiques de joventut a la nostra ciutat”.



Amb aquesta proposta, el consistori pretén posar de manifest que, durant les èpoques de crisis, com en aquest cas la sanitària provocada per la Covid-19, poden aprofitar-se recursos per a fer d’una feblesa, una nova oportunitat d’emprenedoria juvenil i participació ciutadana.