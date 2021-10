Mislata selecciona el lema guanyador per a la seua Biblioteca Central

Print This Post

Els alumnes i alumnes de 4ºB del Col·legi Sagrat Cor de Mislata guanyen el concurs anual convocat per l’Ajuntament de Mislata i que busca fomentar la lectura i la participació dels estudiants acostant la biblioteca als xiquets i xiquetes



“La biblioteca, una erupció de llibres”. Aquesta frase tan lligada a l’actualitat, però amb un sentit més constructiu, serà el lema de la Biblioteca Central de Mislata durant l’any vinent. Els seus autors són els alumnes i alumnes de 4t B del Col·legi Sagrat Cor de Mislata, i són els guanyadors del concurs que convoca anualment l’Ajuntament de la localitat coincidint amb la celebració del Dia Internacional de les Biblioteques.



La regidora de Cultura, Pepi Luján, al costat de part de l’equip de dinamització cultural, van ser les encarregades de donar la sorpresa als guanyadors del col·legi Sagrat Cor i que per descomptat, van rebre la bona notícia amb una explosió d’alegria. Un entusiasme que va ser major quan descobrien que, a més de guanyar el concurs, rebien una nodrida col·lecció de llibres per a l’aula.



Per a Luján, aquesta activitat “busca que els xiquets i xiquetes coneguen bé què és una biblioteca, que passen hores en elles perquè generen idees, fomenten la imaginació i gaudisquen amb el coneixement. En definitiva, animar-los perquè creuen un hàbit de lectura durador.”



El concurs convocat anualment per la regidoria de Cultura es convoca a través dels tutors de 4t de Primària de tots els col·legis de Mislata i poden participar tant de manera individual com en grup, amb tota la classe. La idea és que els escolars expressen en una frase què és per a ells la Biblioteca, quins serveis ofereix o què poden fer o descobrir allí. El dibuix, amb el lema triat, passarà a formar part de la col·lecció que atresora la biblioteca mislatera i que decora les parets de l’edifici situat en ple cor del barri històric de Mislata.



Coneix la teua biblioteca

A més, coincidint amb aquesta especial setmana a la biblioteca de Mislata, la regidoria de Cultura torna a posar en marxa el programa “Coneix la teua biblioteca” dirigit a escolars de primer cicle de Primària. Per a la majoria, és la primera vegada que trepitgen la casa dels llibres i d’aquesta primera trobada depén en bona part que es convertisquen en assidus lectors. Gràcies a aquesta activitat, coneixen els diferents espais de la biblioteca, les activitats que es desenvolupen en ella al llarg d’any i la fi última, que no és un altre que fer-se el carnet de la Biblioteca Central de Mislata.