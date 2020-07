Mislata s’incorpora a la xarxa de ciutats per a implementar Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030

Connect on Linked in

En el ple d’aquest mes de juliol, l’Ajuntament de Mislata ha sol·licitat l’adhesió a una nova Xarxa d’Entitats Locals de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per a col·laborar en l’estratègia ODS, impulsar polítiques públiques, eines municipals i complir els objectius de sostenibilitat per a 2030Per a l’alcalde, Carlos F. Bielsa, “des de Mislata ens hem posat com a prioritat ser líders en aquesta matèria; aportar idees, experiències i treball per a fomentar la sensibilització en la cura de l’entorn, en sostenibilitat mediambiental, però també en valors d’igualtat que garanteixen un futur millor a la ciutadania”



Els ODS es van constituir al setembre de 2015, després d’un acord internacional de l’Assemblea General de les Nacions Unides. Des d’aquell dia, les administracions estatals, autonòmiques i locals han posat en marxa accions per a avançar en matèria de sostenibilitat i complir així els compromisos adquirits. Una estratègia que té un enfocament transversal entre participació, ecologia, serveis públics i accés als recursos bàsics. Ara, Mislata se sumarà a la xarxa d’entitats locals d’Agenda 2030 per a convertir-se en motor d’aqueixos canvis.



Entre els objectius, amb aquest projecte Mislata aspira a augmentar la promoció i sensibilització en respecte mediambiental, buscar aliances que legitimen tots els projectes que s’han posat en marxa per a incrementar-los i accelerar-los, crear un fòrum d’intercanvi amb altres governs locals o, al fil de l’actualitat, afavorir la posada en marxa d’iniciatives d’actuació per a garantir benestar social després de la crisi provocada per la covid-19.



Cal recordar que des de la regidoria d’Innovació i Agenda 2030 ja han posat en marxa un Pla Director que està ajudant a fer dels serveis públics una plataforma més integrada, sostenible i accessible. Un projecte que ha fet els seus primers passos, i aspira a integrar moltes idees entorn de la millora de l’espai públic, la ciutat intel·ligent, o l’extracció de noves solucions d’energia per a reduir l’impacte mediambiental del consum elèctric municipal.



Per al regidor d’Agenda 2030, Martín Pérez, “posarem tota l’atenció en aquesta xarxa de ciutats des de la seua fundació perquè servisca d’intercanvi d’idees, per a l’aprenentatge mutu, per a ser més determinants i ampliar una xarxa d’idees en les quals ja estem treballant, així com col·laborar en la realització d’altres projectes. Perquè és el moment de prendre decisions valentes en la cura del nostre planeta, és un assumpte d’emergència, de màxima prioritat, i hem d’afrontar-lo cooperant entre totes les administracions”.