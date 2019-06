Mislata s’uneix a la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient

Connect on Linked in

Coincidint amb la celebració, els artistes del grafiti Xemayo i Mawegraff han realitzat un mural en la Plaça Major per a conscienciar sobre la contaminació per plàstic en els oceans



La cura pel medi ambient, la sostenibilitat, la neteja de la ciutat o el reciclatge i la reutilització s’han convertit en polítiques prioritàries per a l’Ajuntament de Mislata. Aconseguir una ciutat més verda i sostenible és l’objectiu primordial de moltes de les accions dutes a terme pel consistori mislatero. Per a commemorar el dia, declarat per l’ONU, com a Dia Mundial del Medi Ambient, dos artistes del grafiti de reconegut prestigi han finalitzat l’extens mural de més 25 metres de longitud que es va iniciar fa uns dies, coincidint amb la huitena edició de la Fira del Medi Ambient de Mislata.



Justament la celebració anual de la Fira, és un de les cites més multitudinàries del calendari d’activitats de la ciutat. Aquest esperat esdeveniment té com a principal objectiu conscienciar a la ciutadania -especialment als més xicotets- sobre la necessitat de cuidar i respectar l’entorn, a més de la importància de separar els residus i reciclar-los correctament i promocionar una mobilitat sostenible. D’altra banda, a través de diferents dinàmiques, també es pretén sensibilitzar i informar sobre la necessitat d’implementar estratègies per a fomentar els mitjans de transport que menys impacte ecològic produeixen en el medi ambient, i que, al seu torn, potencien un major benestar en la comunitat.



Entre les iniciatives amb major acceptació ciutadana ha destacat la instal·lació d’una màquina de reciclatge en les oficines de Nemasa, on els veïns i veïnes depositen els seus residus a canvi d’uns punts, “nemasitos”, que posteriorment podran canviar per regals.



Un altre dels aspectes en els quals més ha canviat la ciutat de Mislata és en l’ampliació de les seues zones verdes. En total s’han creat 25 mil metres quadrats nous de zones verdes en diferents punts de la localitat, i en els pròxims anys aquesta xifra es veurà augmentada fins als 40 mil metres quadrats. A més, per a la conservació i cura del nou arbratge amb criteris de sostenibilitat mediambiental, s’està avançant en l’automatització del reg per al control i estalvi de l’aigua.



La primerenca implantació del contenidor marró per a residus orgànics, l’augment en la recollida de selectiva de paper i envasos, l’increment en la inversió en maquinària elèctrica, les múltiples campanyes de conscienciació mediambiental o el desenvolupament de l’administració electrònica buscant l’objectiu “0% paper”, són algunes de les polítiques que pretendre fer de Mislata un lloc més respectuós amb el medi ambient.