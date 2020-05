Mislata suspén les seues Festes Patronals i Populars 2020

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Mislata, amb l’acord del teixit associatiu i festiu de la localitat, suspén de manera definitiva les Festes Patronals i Populars 2020 a causa de la pandèmia del COVID-19



Carlos F. Bielsa: “Suspendre les Festes de Mislata ha sigut una difícil decisió. En elles, estan posades molta faena i il·lusió per part de col·lectius socials i ciutadania, però és l’opció més responsable i conseqüent amb la situació d’emergència tan canviant i imprevisible que estem vivint”



A causa de la incertesa creada per la crisi sanitària generada pel coronavirus i davant la impossibilitat de preveure l’evolució de la mateixa i conéixer quines seran les directrius sanitàries respecte a la celebració de grans esdeveniments i concentració de persones, l’Ajuntament de Mislata, que venia valorant des de fa setmanes la situació, finalment ha decidit suspendre les seues festes previstes per a finals d’agost i principis de setembre



Tant l’alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, com els regidors de Festes i Cultura Tradicional, Toni Arenas i Francisco Herrero respectivament, s’han posat en contacte amb cadascun dels representants de les clavaries i amb totes les associacions que participen activament muntant la seua caseta en el recinte firal, per a conéixer les seues impressions davant la situació i consensuar amb ells la decisió de suspensió definitiva. “Tots els agents implicats en la celebració de les Festes de Mislata han comprés perfectament aquesta nova situació i la trista i complicada decisió que ens hem vist obligats a prendre, però la salut i la seguretat dels nostres veïns i veïnes és el primer”, aclareix el primer edil.



Les Festes Populars de Mislata havien experimentat en els últims anys un augment de participació entre la ciutadania, arribant a congregar més de 15.000 persones en la Plaça Major en una nit, com va succeir al setembre de 2019. Malgrat la suspensió, Bielsa s’ha mostrat esperançat emplaçant als mislateros i mislateras a les Festes 2021. “No ha sigut una decisió fàcil, per tot el que suposa emocional i econòmicament. Cada any les Festes han anat a més: més programació, més qualitat i més participació. Les nostres festes s’han convertit per dret propi en unes de les millors de l’àrea metropolitana i en un referent de participació ciutadana en tota la Comunitat Valenciana. Aquesta obligada aturada ens servirà per a preparar unes Festes 2021 que seran històriques”. Al seu torn, Bielsa ha anunciat que els recursos econòmics que s’anaven a destinar a les Festes Patronals i Populars “es dedicaran a ajudar als qui més ho necessiten en aquests difícils moments”.



Bielsa confirma també que el 31 d’agost continuarà sent festiu local i que el propi Ajuntament coordinarà amb les clavaries de la Verge dels Àngels i del Crist de la Fe la realització d’algun acte simbòlic per a celebrar la festivitat dels patrons de la ciutat.