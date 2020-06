Mislata tindrà l’any vinent Batxillerat Artístic

Connect on Linked in

Després de la sol·licitud a la Conselleria d’Educació, Mislata aconsegueix la línia de Batxillerat Artístic, alguna cosa que el propi alcalde, Carlos F. Bielsa, ha considerat “una demanda històrica del nostre sector educatiu i dels joves, que ara tindran a la seua disposició més eixides i oportunitats”

La regidoria d’Educació ha preparat un espai web amb tota la informació necessària perquè les famílies procedisquen a l’elecció de centres educatius i realitzar els tràmits d’escolarització per al curs 20/21 que s’inicia al setembre



Dilluns que ve s’inicia el procés d’escolarització. Des de la regidoria d’Educació porten temps treballant perquè les famílies tinguen la màxima informació en el procés d’elecció de centre i de matrícula, la qual haurà de fer-se telemàticament des del portal telematricula.es. A més, han elaborat fitxes i una animació explicativa del procés per a “fer el més senzill i fàcil possible un procés que habitualment es realitza presencialment, i durant aquesta crisi sanitària hem hagut de resoldre els obstacles per a poder-lo realitzar íntegrament en remot, a través de mòbil i ordinador i la mínima documentació possible”, ha explicat Ana María Julián, regidora d’Educació.



El procés d’escolarització per als nivells d’Infantil i Primària es realitzarà des de dilluns que ve 8 de juny fins al dia 16; mentre que la resta d’etapes es formalitzaran del dia 17 al 25 del mateix mes. El tutorial telemàtic que ha dissenyat l’Ajuntament guia a les famílies a realitzar el procediment online, que culminarà el mes de juliol amb la matrícula en cadascun dels centres. Per a la regidora Ana María Julián “ens hem interessat pel treball que duen a terme en els centres, hem conegut en primera persona les seues inquietuds i hem comptat amb els equips directius perquè aquest procediment siga el més eficient possible, i perquè enguany no siga precisa la visita prèvia a l’hora de fer l’elecció de centre”.



Des de la regidoria han repartit motxilles a les famílies d’aquells xiquets i xiquetes que viuran el seu primer curs d’escola Infantil a Mislata el mes vinent de setembre, i s’ha elaborat un dossier amb tota la informació dels centres. Unes iniciatives municipals que se suma a la tramitació online de la matrícula per part de la Generalitat Valenciana. A més, l’Ajuntament de Mislata activa mecanismes d’ajuda per a la verificació digital de la identitat i no serà necessari la presentació de documentació justificativa, que se substituirà per una declaració responsable per a evitar els tràmits en paper en el primer pas del procediment.



A més, Mislata comptarà en el pròxim curs amb la línia de Batxillerat Artístic, una reivindicació històrica del teixit educatiu i dels joves de Mislata, que ara tindran a la seua disposició aquesta opció, i que s’impartirà per primera vegada en l’Institut de la Moreria.