Mislata transmet el respecte pels arbres i els boscos als xiquets i xiquetes de primària

La regidoria de Medi Ambient i Canvi Climàtic, juntament amb l’empresa pública Nemasa, proposen als i les escolars diverses activitats interactives per a conscienciar sobre el medi ambient i la seua cura, a més d’obsequiar-los amb un llapis ‘amb molta vida’

Carlos F. Bielsa: “Els col·legis fan un treball primordial de conscienciació ambiental, però també ha de ser complementat amb el compromís de pares i mares per inculcar el respecte i la cura del nostre únic planeta”

Cada any, els i les escolars de Mislata, han anat celebrant, a través de diverses activitats, el dia de l’Arbre a la Comunitat Valenciana i el Dia Internacional dels Boscos. Una data que solia reunir més de 600 xiquets i xiquetes al parc del Canaló i que es convertia en una festa reivindicativa i de conscienciació sobre el medi ambient.

En aquesta edició, i a causa de la pandèmia de la COVID-19, la regidoria de Medi Ambient i Canvi Climàtic de l’Ajuntament de Mislata i l’empresa pública Nemasa han organitzat una sèrie d’activitats i propostes educatives que combinen continguts interactius, per a poder realitzar en classe o a casa, amb eixides individualitzades per grups bambolla al Parc del Canaló o el propi alumnat de manera autònoma amb les famílies.

L’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, ha volgut transmetre un missatge a educadors i famílies insistint en la “importància d’educar en valors respectuosos amb el medi ambient des de la infància i, en aquest sentit, els col·legis fan un treball primordial, però aquest ha de ser complementat amb el compromís de pares i mares per inculcar el respecte i la cura del nostre únic planeta”.

La regidora de Medi Ambient, Mercedes Caballero, al costat de Fernando Díaz, gerent de Nemasa, han volgut tindre un gest simbòlic amb l’alumnat de 1r i 2n de Primària de la ciutat, començant per les aules del col·legi públic l’Almassil, per a fer-los lliurament d’un curiós obsequi, un llapis ‘amb molta vida’ fet a partir de materials reciclats, com a periòdics o algues, i que conté llavors per a poder transformar aquest quotidià objecte en un arbre. Mercedes Caballero ha transmés als xiquets i xiquetes, però també al personal docent, la importància de prendre consciència des d’edats primerenques de la cura de l’entorn ja que “els més xicotets entenen de seguida la importància d’això, ho assimilen, fan seu el missatge de l’ecologisme, i a més el transmeten en les seues pròpies cases i a les seues famílies”.

Les activitats proposades giren entorn de la figura de l’africana Wangari Maathai, Premi Nobel de la Pau i dona activista de Kenya que va fundar el Moviment Cinturó Verd en 1977, un projecte que uneix sostenibilitat, ecologia i apoderament de les dones. El moviment va aconseguir plantar només a Kenya 10 milions d’arbres. A més, la mascota Nemasín, proposa a l’alumnat un joc per a conéixer als habitants del bosc, una visita al Parc del Canaló de Mislata per a reconéixer i identificar la seua flora o un divertit taller per a crear un bosc a partir de materials reciclats. Des de Nemasa, animen a tots els xiquets, xiquetes, pares i mares al fet que compartisquen el resultat dels seus treballs en xarxes socials sota l’etiqueta #MislataAmbElMediAmbient.