Mislata triplica la presència policial en Nit de cap d’any per a garantir el compliment de les normes

La pressió policial estarà enfocada a controlar el ‘tardeo’ i les festes il·legals

Carlos F. Bielsa demana a la ciutadania “màxima responsabilitat i prudència ja no sols en el dia de hui sinó també per a la resta de dies, fins que tornem a doblegar la corba”

Davant les noves normes decretades per la Generalitat Valenciana per al control de la pandèmia, l’Ajuntament de Mislata augmentarà els controls policials per al compliment de les mesures de seguretat i així evitar l’augment de contagis de Covid-19 que s’estan produint en els últims dies. El dispositiu especial de la Policia Local comença aquesta mateixa vesprada, coincidint amb les celebracions de l’últim dia de l’any i amb la coneguda “Tardevieja”, que en els últims anys ha anat guanyant popularitat. “L’objectiu és dissuadir i previndre les trobades socials de més de sis persones, així com garantir el compliment de totes les mesures de seguretat”, informa l’alcalde Carlos F. Bielsa.

Les patrulles policials es desplegaran pels diferents establiments hostalers i les zones més transitades de la ciutat per a controlar l’afluència de persones. Un dispositiu especial que continuarà durant la nit per a evitar les festes il·legals en els domicilis particulars i el compliment del toc de queda establit excepcionalment a les 12 de la nit.

Bielsa demana “màxima responsabilitat i prudència, ja no sols en el dia de hui sinó també per a la resta de dies, fins que tornem a doblegar la corba”.

Des de la Policia Local demanen col·laboració ciutadana perquè totes aquelles persones que tinguen coneixement de possibles celebracions de festes amb aglomeració de persones, ho comuniquen a la pròpia Policia Local o Nacional.

Sobre este tema, des del consistori i Policia Local recorden que les sancions previstes per als incompliments de la normativa poden arribar a imposar multes de quanties compreses entre els 60.000 i 600.000 euros a qui organitze, comercialitze o participe en qualsevol mena de festa, de caràcter privat o públic, on es produïsquen aglomeracions de persones.