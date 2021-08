Mislata va concloure les seues festes amb un gran castell de focs artificials

Connect on Linked in

El programa de festes patronals i populars adaptat a les restriccions sanitàries va aconseguir saldar amb èxit i totes les garanties sanitàries els concerts, el festival de bandes, les processons estàtiques, així com el calendari pirotècnic que s’ha convertit en emblema de Mislata

Carlos F. Bielsa: “Les pròximes festes seran les millors de la història, i hem d’estar orgullosos d’una ciutat que ha viscut aquestes festes atípiques complint amb les restriccions sanitàries, amb responsabilitat i molta il·lusió per tornar a ajuntar-nos per a gaudir dels grans esdeveniments”

La jornada d’ahir va significar la culminació d’unes festes patronals i populars adaptades a les restriccions vigents per normativa sanitària, que han permés la celebració d’esdeveniments l’any en el qual precisament Mislata inaugurava el nou recinte firal. Així, milers de persones s’han congregat entorn de les nits musicals, guardat les distàncies de seguretat i amb màscara, alguna cosa que ha permés la celebració de concerts, espectacles musicals per a públic familiar, així com sengles processons estàtiques al Crist de la Fe i la Verge dels Àngels en la plaça de la Constitució.

La visita de l’arquebisbe cardenal Cañizares al consistori en el matí d’ahir va posar en relleu la importància del dia gran per a les associacions festives, les clavaries que s’han implicat amb l’organització de la recuperació d’esdeveniments tan tradicionals com el Festival de Bandes, que va retornar la vetlada musical més important del programa de festes en la seua 43 edició enfront de les portes de la Casa de la Vila. Així mateix, el tret de mascletes en els dos dies grans va posar en relleu la importància que per a Mislata té l’art pirotècnic, del qual ja s’ha convertit en un referent.

L’última nit de festes Mislata va vibrar i es va il·luminar amb les carcasses de l’espectacle de Caballer FX, un gran castell de focs artificials que va ser contemplat per centenars de persones, amb totes les mesures de seguretat, des de les vies confrontants al recinte firal, i que va poder ser observat també des d’altres punts de la ciutat i pobles de voltant.