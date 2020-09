Mislata viu una nit de monòlegs en valencià

Connect on Linked in

L’esdeveniment és el primer de la temporada de tardor que es realitza en el municipi i es va desenvolupar complint amb totes les mesures de seguretat



Els jardins de Casa Sendra van ser el lloc triat per al primer esdeveniment cultural amb assistència de públic de la temporada de tardor i després de la reactivació de l’activitat cultural. Un esdeveniment marcat completament per la crisi sanitària i per unes estrictes mesures de seguretat, però que no van impedir que el públic assistent passara una divertida nit.



La regidoria de Promoció del valencià va ser l’organitzadora de l’esdeveniment sota el nom ‘En valencià i a la fresca’, un espectacle de monòlegs en valencià a l’aire lliure. Els humoristes Rafa Alarcón i Óscar Tramoyeres van ser els encarregats de traure més d’una riallada, això sí, sota les seues màscares, a les 50 persones que van poder assistir com a públic. I és que, a més de l’ús obligatori de màscara durant tot l’espectacle, la limitació de l’aforament, la distància de seguretat, la presa de temperatura i el gel hidroalcohólico van ser presents per a garantir una nit d’oci i cultura segura per a totes les persones assistents.



La regidora de Promoció del valencià, Ana M. Julián, acompanyada dels tinents d’alcalde Pepi Luján i Toni Arenas, no van voler perdre’s l’espectacle. Des de diferents àrees de l’Ajuntament de Mislata ja s’està treballant en la programació d’esdeveniments d’oci i actes culturals, que estaran adaptats a la nova situació complint amb totes les mesures de seguretat enfront de la covid-19, i que els mislateros i mislateras podran gaudir a partir del pròxim mes d’octubre.