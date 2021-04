Mobilitat inicia la conversió en zona de vianants de la plaça de la Reina la setmana vinent

Print This Post

L’ordenació del trànsit derivada de les obres de conversió en zona de vianants de la plaça de la Reina entrarà en vigor dilluns que ve, 26 d’abril, data en la qual s’iniciarà la instal·lació de les tanques d’obres que delimitaran el perímetre de tot el centre de la plaça de cara a l’inici de les obres. Així ho ha comunicat hui el servici de Mobilitat Sostenible per via electrònica a tots les entitats socials i empresarials del barri que intervenen en la Mesa de Mobilitat, així com se’ls va oferir participar en el procés Participa Reina! en el qual van treballar conjuntament amb la Regidoria la recuperació d’esta plaça de la ciutat.

Per a la circulació en general, la nova ordenació no canvia substancialment l’ordenació actual, ja que pel carrer de la Pau a partir de Marqués de Dos aigües, l’accés ja està limitat en l’actualitat als autobusos de la línia C1, taxis, logística en horari autoritzat, vehicles de propietaris d’aparcaments a l’entorn del carrer Sant Vicent Màrtir, i bicicletes i vehicles de mobilitat personal; i tots ho podran continuar fent.

Els únics vehicles a més d’estos que fins ara podien seguir fins a la plaça de la Reina eren els usuaris de l’aparcament municipal de la plaça, però este es tancarà diumenge que ve, quan quedarà buit per complet perquè puguen donar principi les obres que inclouen la seua rehabilitació estructural, per la qual cosa la resta de la circulació que entre des del Parterre al carrer de la Pau, continuarà el seu recorregut per Marqués de Dos aigües i Poeta Querol.

La intervenció en la plaça obligarà al mateix temps al tancament a la circulació —exceptuant l’accés a residents i vehicles de logística (en horari autoritzat)— d’altres vies: el carrer Corretgeria des de la plaça de Manises i des del carrer de la Puríssima, el carrer dels Cabillers des del carrer de les Avellanes, i el carrer de la Mar entre la plaça de la Reina i el carrer de les Avellanes, tram on es reubicarà un dels punts de càrrega i descàrrega així com contenidors de residus que ara estan situats en la mateixa plaça.

Els altres dos punts que s’habilitaran per a les labors de càrrega i descàrrega seran un al carrer Corretgeria i un altre al costat de la plaça de Santa Catalina, este últim únicament en horari de 8 a 11 h.

La parada de taxis, ara en plaça de la Reina, passarà a situar-se al carrer de la Pau a l’altura de les Comèdies. D’esta manera el carrer de la Pau quedarà amb dos carrils per al trànsit rodat fins a Marqués de Dos aigües i, a partir d’ací, un carril a la circulació només autoritzat per a EMT –línia C1-, taxis, bicis, VMP, càrrega i descàrrega de 8 a 11 h i vehicles autoritzats com fins ara.

Tots estos canvis d’emplaçaments de zones de logística i parades de taxi ja s’havien comunicat amb antelació als representants dels sectors interessats. D’altra banda, s’inhabilita també l’estació de Valenbisi de plaça de la Reina així com la zona taronja de l’àrea restringida.

Els 11.855 m² de la renovada plaça de la Reina comptaran amb tendals de diferents altures, difusors d’aigua, un bosc urbà amb 30 espècies arbòries i 115 plantes diferents, i una zona infantil de jocs. Els 8.934 m² de pàrquing també seran renovats i, amb les obres, es pretén soterrar contenidors, instal·lar bancs adaptats, dues fonts per a beure, aparca-bicis i una estació de Valenbisi, també disposarà de quioscos, dos banys públics, una parada de taxis en carrer de la Mar i punts de càrrega i descàrrega.