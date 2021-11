Mobilitat protegeix les persones usuàries de bici i VMP en la Ciutat de l’Aprenent i amplia l’actuació al barri Sant Marcel·lí

Connect on Linked in

La regidoria ha creat diversos ciclecarrers, ha senyalitzat nous passos de vianants i s’han instal·lat nous semàfors

El servici de Mobilitat Sostenible de l’Ajuntament ha iniciat hui els treballs de senyalització del carril exterior de la rotonda de Sant Marcel·lí-Ciutat de l’Aprenent com a carril bici unidireccional segregat, creant un espai de major seguretat per a les persones que es desplacen amb bici o vehicles de mobilitat personal (VMP) entre els barris de Sant Marcel·lí, Camí Real i Faitanar, moltes d’elles amb origen o destinació en la Ciutat de l’Aprenent.

Els treballs del nou carril segregat en esta rotonda en Sant Marcel·lí inclouen la delimitació del carril amb marca viària blanca, marges de formigó i fletxes del sentit de la circulació, a més del pintat de les estores roges en les calçades d’eixida de la intersecció en les quals es regulen els passos de vianants mitjançant semàfor ambre. Este carril enllaçarà amb l’itinerari ciclista actual del barri de Sant Marcel·lí, en el qual se senyalitzen com ciclecarrers les vies Sant Pius X, Arquebisbe Olaechea, Sant Marcel·lí, la via de servici de Doctor Tomás Sala, Reverend José Noguera i Salvador Perlés, fins a completar la unió amb els carrils bici que discorren pels carrers Doctor Tomás Sala i Pius IX.

Amb la finalitat de millorar els itineraris per als vianants al carrer Salvador Perlés, els treballs també preveuen senyalitzar nous passos de vianants en les interseccions d’esta via amb els carrers Juan Perpiñá, Dr. Royo Vilanova i Reverend José Noguera, així com ampliar els existents. La infraestructura s’està executant perquè desemboque tant la passarel·la de ciclovianants de la V-30, com el futur carril bici segregat que discorrerà pel carrer Sant Vicent Màrtir, quan tots dos entren en funcionament.

Quant als treballs de regulació semafòrica, es faran tasques tant en la rotonda de Sant Vicent Màrtir amb Ciutat de l’Aprenent, com en l’encreuament de Doctor Tomás Sala amb el carrer Carters i el carrer Sant Marcelino. En total, s’instal·laran cinc noves columnes semafòriques amb lents per a bicicletes i se substituiran quatre grups semafòrics per a vianants per lents mixtes vianant-bicicleta, a més d’incloure en dues columnes ja existents lents específiques per a bici verda-ambre-roig.

D’altra banda, quant a la regulació semafòrica específica per a vehicles, també es modificarà en alguns punts per a augmentar la seguretat de l’encreuament, amb el que se substituiran lents verdes per doble ambre en dos punts d’eixida de la rotonda Sant Vicent Màrtir-Ciutat de l’Aprenent, i es reforçarà la indicació de presència de bicis i vianants en els accessos a la rotonda des de la CV-400 i des de Sant Vicent Màrtir.