Mobilitat Sostenible crea 200 metres d’itinerari per a vianants en la Gola del Pujol

Connect on Linked in

Grezzi: “El desig d’uns carrers més tranquils i en els quals siga possible passejar i conviure amb seguretat és comú en tota la ciutat”

La Regidoria de Mobilitat Sostenible i Infraestructures del Transport Públic de l’Ajuntament de València, coordinada amb l’Associació de Veïns de la Devesa del Saler, ha escomés una intervenció de senyalització per a millorar l’accessibilitat per a vianants en l’entorn de la Gola del Pujol.



L’actuació s’ha centrat en esta ocasió en la implementació d’un nou itinerari per a vianants segur en la Gola del Pujol del Saler que enllaça amb el ja existent, millorant la connexió dels nuclis urbanitzats de la zona, i el reforç de la senyalització ja existent amb nous senyals i marques viàries per a destacar el caràcter preeminentment residencial de l’entorn.



“El desig d’uns carrers més tranquils i en els quals siga possible passejar i conviure amb seguretat és comú tant en el centre de la ciutat com en cadascun dels seus racons i des del servici de Mobilitat Sostenible anem atenent sense pausa cadascuna de les necessitats”, ha apuntat el regidor de Mobilitat, Giuseppe Grezzi, sobre estos treballs iniciats dilluns passat, 18 de maig, i que tenen previst finalitzar el dimarts de la setmana que ve, dia 26.



Cal recordar que al juny de 2018, Mobilitat Sostenible ja va escometre els treballs per a adaptar per a vianants l’avinguda Gola del Pujol en el tram que va des de l’aparcament dels Ferros de l’Hotel Sidi cap a les platges i que va implicar un itinerari per als vianants de dos metres d’ample i un espai bidireccional de 4,65 metres d’ample compartit entre el trànsit motoritzat i les bicicletes.



L’operació en l’encreuament ha consistit en la delimitació, mitjançant una franja de pintura tricolor en blanc, roig i groc i fites cada 15 metres aproximadament, d’un itinerari per a vianants de 200 metres repartits a banda i banda de la calçada i que connecta, al seu torn, dos passos per a vianants, un d’ells situat molt prop de les parades ‘Gola del Pujol I’ de les línies 24 i 25 de l’EMT, parades situades a 500 metres de la CV-500. D’esta manera es dota als vianants d’un espai propi i segur del que mancaven en este tram.



A més, com s’havia reasfaltat part de la via, s’ha repintat la senyalització sobre calçada i s’ha fet un nou pas per a vianants d’uns 20 metres de longitud en la rotonda de l’avinguda Gola del Pujol on se situen les parades ‘Gola del Pujol II’ de l’EMT, de manera que s’evita un itinerari tortuós per a travessar l’avinguda.