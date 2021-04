Mobilitat Sostenible de València recupera 126 m2 d’espai per als vianants en l’accés al col·legi pureza de maría – grao

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Amb este ja són catorze centres escolars i 2.238 m² d’espai per als vianants recuperat des de l’inici del curs acadèmic.

El servici de Mobilitat Sostenible de l’Ajuntament de València ha seguit esta setmana amb les mesures d’adequació i recuperació de l’espai per als vianants en els accessos als centres escolars, i ho ha fet amb el col·legi Pureza de María – Grao, en el barri del Cabanyal-Canyamelar.

Concretament s’ha convertit en espai per als vianants el tram de 63 metres de llarg i dos d’ample situat al carrer d’en Vicent Gallart, entre els carrers de Vicent Brull i Rosari. Este tram, a més, s’ha senyalitzat com a residencial i ara té limitada la circulació a 20 km/h. L’actuació es produïx a petició del centre educatiu, arran de la inseguretat per a l’alumnat que generava el continuat incompliment de la prohibició d’estacionar en l’entorn escolar en les hores d’accés i eixida a este.

Atés que esta mesura era reiteradament infringida, el centre va sol·licitar a la regidoria que gestiona Giuseppe Grezzi una adequació de l’entorn que s’ha executat mitjançant la delimitació de l’espai d’accés al mateix amb pintura verda, una desena de jardineres i cinc aparca-bicis, afegint una restricció completa de la circulació motoritzada en horari de 08.00 a 09:15 h., d’11.45 a 13:15 h., de 14.45 a 15.15 i de 16.30 a 17:15 h. Estes restriccions s’amplien també els dijous –dia de mercat no sedentari- al carrer de Vicent Brull des de Marià Cuber i en l’accés al carrer d’en Vicent Gallart des de Francesc Baldomar, exceptuant la franja horària de 16.30 a 17:15 h. A més, s’han ampliat els passos per als vianants dels encreuaments d’en Vicent Gallart amb Vicent Brull, Ernest Anastasio i Francesc Baldomar.

Amb este ja són catorze centres educatius a la ciutat de València en els quals el servici de Mobilitat Sostenible, i a petició d’estos, ha actuat des de l’inici de l’any acadèmic. Concretament, juntament amb esta actuació s’han recuperat 2.238 m² d’espai per als vianants en els accessos al CEIP Jaume Balmes en Russafa, en el col·legi 8 de Març i a l’Escola Municipal Infantil SOLC de Tres Forques, en els CEIP Carles Salvador i Pare Català en Benimaclet, en els Salesians Sant Joan Bosco en el barri de Na Rovella –districte de Quatre Carreres-, en el CEIP Mestalla en el barri d’Albors –districte de Camins al Grau-, en el CEIP Vivers –barri de la Trinitat-, en el col·legi Dominics Sant Vicent Ferrer –barri de Sant Francesc- i en el CEIP Castellar-l’Oliveral.

D’altra banda, en el CEIP Sant Joan de Ribera en el barri de Sant Francesc, la Policia Local de València tanca al trànsit rodat els carrers Ciril Amorós i Isabel la Catòlica en horari d’entrada i eixida de l’escola; també s’ha instal·lat una tanca de cristall en l’accés al col·legi Immaculado Corazón de María des de Pérez Galdós i 81 metres de tanca d’acer galvanitzat pintat al carrer Clariano, on se situen les portes del CEIP Federico García Lorca, per a millorar la seguretat.