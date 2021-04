Mobilitat Sostenible emplaça un nou carril bici al passeig de la Ciutadella

Connect on Linked in

El nou tram, de 650 metres, completa els 2,3 quilòmetres de recorregut de carril bici entre els ponts de les Arts i d’Aragó

El servici de Mobilitat Sostenible ha iniciat este dimarts els treballs d’execució d’un nou carril bici al passeig de la Ciutadella, que connectarà les infraestructures ciclistes existents entre el pont del Real i el pont de les Flors, incloent, per tant, les connexions amb la plaça de Tetuan, pont de l’Exposició, carrer del Justícia i avinguda de Navarro Reverter.

Amb esta actuació s’acabarà finalment amb el buit de 650 metres existent en l’itinerari pedalable entre els ponts de les Arts i d’Aragó que portava a alguns ciclistes, insegurs per la inexistència d’infraestructura exclusiva, o simplement perquè el seu itinerari era en sentit contrari al del trànsit, a completar eixa distància de manera incorrecta per les voreres. “Acabar amb esta anomalia era una cosa que queia pel seu propi pes, per la qual cosa quan vam vore que a causa de les obres de substitució d’una antiga canonada per part del Cicle Integral de l’Aigua es suprimia un carril del trànsit i que no suposava cap afecció a una circulació motoritzada ja reduïda en els últims mesos, vam decidir que després de l’actuació del Cicle establiríem el carril bici”, ha apuntat el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi.

La intervenció suposarà, tal com ha indicat el regidor, “una clara millora de l’entorn del passeig de la Ciutadella, de manera que per la vorera annexa al riu serà ara més agradable passejar, tant pel que suposa eliminar el perill de trobar-se alguna persona circulant indegudament amb bici o patinet, com per haver allunyat, encara que siga uns metres, el soroll i els fums dels vehicles motoritzats”. La nova infraestructura discorrerà per la zona de calçada més pròxima a l’antic llit del riu Túria i donarà continuïtat als trams ja existents fins als ponts del Real i de les Flors, tindrà 2,50 metres d’ample i un ús bidireccional.

El nou carril bici ha comptat amb el vistiplau de la comissió municipal de Patrimoni, d’acord amb allò que es preveu en el Pla Especial de Protecció de Ciutat Vella, així com en el de l’Eixample Pla del Remei i Russafa Nord. Els treballs inclouen la senyalització del carril esquerre de Ciutadella amb pintura viària i col·locació d’elements separadors del trànsit, així com l’adaptació de la instal·lació semafòrica als encreuaments de la plaça de Tetuan amb el pont del Real, el carrer del Justícia amb Ciutadella i plaça d’Amèrica, i es prolongaran fins la setmana vinent.