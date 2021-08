Mobilitat Sostenible estudiarà la petició veïnal per implantar la zona verda al barri de Sant Josep de València i facilitar l’aparcament a residents

Connect on Linked in

El barri de Sant Josep se suma a les peticions veïnals d’uns altres barris i districtes de la ciutat, com ara Ciutat Vella, Russafa, el Cabanyal o Benimaclet per demanar que s’estudie la implantació de la zona verda com a ferramenta per facilitar l’aparcament en via pública a les persones que residixen al barri. L’alcalde en funcions i regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha visitat la zona juntament amb representants veïnals que li han traslladat de primera mà la valoració sobre les mesures ja implantades al barri des del mandat passat i li han formulat altres sol·licituds, com ara l’adequació d’un espai del carrer d’Albalat dels Tarongers, front el centre educatiu del barri.

“El primer que farem serà un estudi de disponibilitat, de les places que hi ha, també en soterrani, i els vehicles del barri”, ha explicat Grezzi respecte a l’estudi per implantar la zona verda en la zona. “A partir d’això farem tot un seguit de reunions amb el veïnat per explicar la metodologia i que puguen valorar si volen esta mesura”, ha afegit. En este sentit ha explicat que són ja diverses associacions veïnals les que han sol·licitat eixa zona verda i ha posat com a exemple Ciutat Vella, on la petició pretén substituir l’actual zona taronja, “amb renovacions setmanals i per la que paguen vora 140 euros a l’any, mentre que la zona verda serà molt més barata i sí serà íntegrament per a persones residents en la zona”.

Grezzi ha explicat que la visita a petició del veïnat del barri “ens permet analitzar la situació, vore quines mesures es poden prendre per avançar en la humanització al barri tal i com ja vam fer ara fa uns anys, també a petició del veïnat, amb millores notables en l’espai públic, sobretot a la plaça del Xúquer i als carrers adjacents, evitant l’ús dels carrers com a dreceres, amb inversió en diversos carrers, acabant amb l’excés d’ocupació de zones per part dels vehicles i amb les terrasses dels bars en les voreres”. En este sentit ha recordat la presa de “diverses mesures d’urbanisme tàctic, canvis en el sentit de circulació i eliminació de la possibilitat d’estacionar en doble filera, el que ha permés revertir la situació i que es puga recuperar espai de qualitat, a més amb un bon funcionament, amb voreres lliures per poder caminar pel barri, que era el que ens demanava el veïnat”. “En este barri –ha afirmat- es va implantar la primera superilla amb les mesures de calmat del trànsit, de trencament de les dreceres i l’ampliació d’espai per a vianants”.

Zona enjardinada

Grezzi ha destacat que el passeig amb els representants veïnals ha servit per “poder conéixer en profunditat algunes de les reivindicacions pendents al barri, com ara la de l’adequació del solar que hi ha al carrer d’Albalat dels Tarongers, on s’estudiarà si ADIF pot fer una cessió de la part de què és titular per poder enjardinar la zona i avançar en la humanització d’un espai contigu al centre educatiu del barri”. Al respecte, s’ha compromés a estudiar la viabilitat del projecte, així com les opcions per impedir l’excés de velocitat al carrer d’Albalat dels Tarongers.

El president de l’associació veïnal, Jordi Pérez i Montiel, ha explicat que “el solar s’utilitza per a aparcament informal” i ha detallat alguns usos incorrectes, per la qual cosa ha apostat per “donar-li un ús correcte, que puga ser aprofitat pels xiquets i xiquetes del centre educatiu pròxim per socialitzar i així que el barri puga ser un barri per al veïnat i, sobretot, per als xiquets i xiquetes”.

A més, ha recordat que abans de les mesures de pacificació “hi havia molt de trànsit oportunista que creuava el barri a gran velocitat” i ha destacat també els beneficis de la desaparició de l’estacionament en doble filera.