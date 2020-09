Mobilitat Sostenible executa treballs de calmat del trànsit rodat en Beniferri

Connect on Linked in

S’ha limitat la velocitat a 30 km/h en C/. Xiprers i s’han creat tres nous passos per als vianants, dos d’ells protegits amb un reductor de velocitat.

El servici de Mobilitat Sostenible de l’Ajuntament de València, ateses les peticions veïnals en este sentit, ha procedit a executar els treballs de senyalització de calmat del trànsit al carrer Còrdova i al dels Xiprers de Beniferri, en el districte dels Poblats de l’Oest.



Els treballs, en el cas del carrer dels Xiprers, han consistit en l’execució d’una mitjana d’1,2 metres d’ample, que adapta els carrils de circulació i es passa de tres a dos carrils –un per sentit- en el tram entre Camí Vell de Llíria i el carrer Còrdova, per la qual cosa es convertix en via de velocitat 30 tal com marca l’Ordenança de Mobilitat, límit que s’ha reforçat mitjançant senyalització vertical i horitzontal. També s’ha convertit l’estacionament de cordó en bateria, a més de crear quatre places d’estacionament per a motocicletes i un pas de vianants en la intersecció amb Camí Vell de Llíria.



Per la seua part, al carrer Còrdova s’han pintat dos nous passos de vianants separats per un reductor de velocitat de plàstic a l’altura d’un parc infantil i que cobrixen la manca d’encreuaments segurs que hi havia en quasi 130 metres de calçada. També s’ha reforçat la senyalització del límit de velocitat a 30 km/h i s’han creat places d’estacionament de motocicletes per a guanyar visibilitat en els passos de vianants ja existents.