Mobilitat Sostenible presenta la imatge del pla d’actuació en el centre de la ciutat de València

L’encàrrec va ser realitzat a l’agència valenciana Ladies & Gentlemen i inclou el logo que acompanyarà a tota la cartelleria informativa, una campanya comunicativa i el photocall que s’instal·larà en la Plaça de l’Ajuntament.



El projecte gràfic i de comunicació d’este pla va ser encarregat fa mesos a l’agència Ladies & Gentlemen i inclou la creació de la imatge global del pla, que s’integrarà en tot el mobiliari urbà i senyalització informativa de les actuacions, una campanya comunicativa del pla i el disseny d’este, i un photocall que s’instal·larà en la Plaça de l’Ajuntament una vegada convertida en zona de vianants.



“La imatge començarà a vore’s des de demà mateix en els senyals informatius que acompanyen a les actuacions al carrer Colon i en la Plaça de l’Ajuntament”, ha apuntat el regidor, per a afegir que “més endavant, posarem també en marxa la campanya comunicativa de les millores en la qualitat ambiental que comporta també esta millora espacial; i finalment, instal·larem en la Plaça de l’Ajuntament convertida en zona de vianants el photocall que, a imatge dels que existixen en altres ciutats de tot el planeta, esperem que siga una icona gràfica en l’àgora ciutadana principal de València”. La imatge del photocall es presentarà en els pròxims dies.



Carlos Rubio, responsable de Ladies&Gentlemen, ha assenyalat que “el treball ha sigut molt gratificant, no sols professionalment, sinó perquè és per a un dels projectes més esperats a València i perquè creem en la mobilitat sostenible com a manera de millorar la vida a les ciutats”.



Ladies&Gentlemen és l’agència valenciana de Carlos Rubio i Noelia Terrer, professionals del sector publicitari des de 1999, en el qual han sigut guardonats com a equip en diversos certàmens com Cannes, El Sol, One Xou, Laus, CdeC i La Lluna, en els últims anys s’han especialitzat en campanyes de tall social, podent-se citar entre altres les realitzades per al Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana (“Donanters, la xarxa més social”), la recent “En quarantena, posem #MásAtenciónalaViolenciadeGénero”, per a la Generalitat Valenciana; o “València, ciutat orgullosa de l’orgull!”, de la Regidoria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de l’Ajuntament de València.