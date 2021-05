Mobilitat sostenible realitza una actuació de pacificació del trànsit en el camí de Carpesa a Montcada a València

Connect on Linked in

El servici de Mobilitat Sostenible de l’Ajuntament de València, a petició del veïnat i l’alcaldia pedània de Carpesa, executa esta setmana una actuació integral de calmat del trànsit en el Camí de Carpesa a Montcada, 1,5 km que unixen esta població del nord de València amb el Camí de Montcada.

El regidor Giuseppe Grezzi, que s’ha acostat per comprovar l’actuació, ha valorat de nou la sintonia entre veïns i administració a l’hora d’abordar la pacificació del trànsit en tots els entorns residencials, siguen quals siguen les seues característiques, com demostra esta actuació i les ja realitzades en Carpesa en estreta col·laboració amb els seus veïns. Per part seua, l’alcaldessa pedània, Carmen Badia, ha agraït a la regidoria de Mobilitat Sostenible “el seu esforç per a tractar de millorar els accessos a Carpesa dins del seu marge d’actuació”.

La velocitat màxima de circulació s’ha limitat a 40 km/h de manera general, en tractar-se d’un camí agrícola, i a 20 km/h a l’altura dels passos per als vianants transversals. També s’han instal·lat huit reductors de velocitat, sis d’aglomerat i dos de cautxú. Juntament amb esta senyalització, s’han instal·lat cartells d’advertiment per la presència de vianants, ciclistes i vehicles agrícoles en els accessos a Camí de Carpesa a Montcada des de l’avinguda del Palmaret i des de Camí de Montcada. S’han senyalitzat dos nous passos per als vianants en els números 1 i 25, un d’ells a l’altura del Club Valencià de Natació; i dos nous passos per als vianants longitudinals en el número 2, enfront de la Cooperativa, i en el número 4.

Finalment, s’han instal·lat bandes transversals d’alerta, en tots dos sentits de la circulació, en les corbes existents en el tram central d’este camí, i s’ha pintat l’eix central de la calçada en tota la seua longitud, a més de col·locar-se senyals verticals de parada obligatòria en les eixides dels camins pavimentats adjacents al Camí de Carpesa a Montcada.

ACTUACINS ANTERIORS

No és la primera vegada que el servici de Mobilitat Sostenible de l’Ajuntament de València actua en Carpesa. Al juny de 2017 va realitzar una actuació integral de senyalització i reordenació de l’espai en tot el seu terme municipal establint el sentit únic de circulació en tots els carrers, exceptuant les del seu radi extern, i limitant la velocitat màxima a 30 km/h. El mes de setembre passat , es van instal·lar set reductors de velocitat en l’avinguda del Palmaret, dos d’ells amb passos sobreewlevats per als vianants.

Una vegada conclosa l’actual obra, conclou Carmen Badia “la nostra intenció des de Carpesa és continuar treballant per a aconseguir el nostre objectiu principal, un carril bici per a ciclistes i vianants que s’unisca amb la ronda nord, la qual cosa comportaria l’eixample del camí actual per a obtindre la màxima seguretat dels ciclistes, vianants i vehicles de motor.”