Mobilitat Sostenible redueix els temps d’espera dels vianants en els semàfors de la rotonda de Barraques del figuero amb Camí del Canal

L’Associació de Veïns de Natzaret demanava modificar els semàfors i reforçar la seguretat viària

La Secció de Regulació de la Circulació del servei de Mobilitat Sostenible de l’Ajuntament de València, ateses les peticions de l’Associació de veïns de Natzaret, ha dut a terme una sèrie de modificacions en la intersecció de Barraques del Figuero amb Camí del Canal per a millorar la seguretat viària en esta rotonda.

S’han instal·lat detectors d’infrarojos en els semàfors situats en els passos de vianants tant per a creuar el Camí del Canal com per a creuar Barraques del Figuero. D’esta manera, ja no és necessari activar el polsador per a sol·licitar la petició de creuar ja que el detector de presència activa la demanda de manera automàtica.

També s’ha variat el funcionament de la regulació semafòrica d’esta intersecció per reduir les esperes dels vianants que volen creuar pels passos. Amb la modificació realitzada, el canvi semafòric es produeix immediatament després de ser activat el polsador o que el vianant siga detectat pels sensors d’infrarojos.

Finalment, s’han canviat les lents de tots els semàfors de la intersecció, tant els de vehicles com els de vianants, per llums LED, que ofereixen una major lluminositat, milloren la visibilitat i no s’hi veuen afectades per la llum solar.