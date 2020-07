Mobilitat Sostenible reprén la construcció del carril bici de l’avinguda del Cid a València

Connect on Linked in

Grezzi: “En els pròxims mesos començaran a materialitzar-se projectes que facilitaran que les veïnes i els veïns dels barris de l’oest i sud-oest de la ciutat tinguen connexions òptimes per poder optar per desplaçar-se amb bicicleta o VMP”



Amb l’aprovació del projecte actualitzat que es portarà este divendres a la Junta de Govern Local, l’Ajuntament de València reactiva el procés per a la construcció de la connexió ciclista a través de l’avinguda del Cid entre la plaça d’Espanya i el carrer de les Tres Forques.



El projecte, que eixirà a licitació amb un import de partida de 927.398,46 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució de cinc mesos, reprendrà —una vegada es procedisca a la seua licitació i posterior adjudicació— l’actuació que va quedar paralitzada a l’abril de 2017, completant un recorregut ciclable de 2.100 metres de longitud. Com estava previst, el carril bidireccional —que té ja el seu primer tram realitzat en l’avinguda del Cid, entre l’avinguda de Tres Creus i el carrer de Santa Cruz de Tenerife— tindrà un ample de 2,50 metres i, després de discórrer per la via de servici de l’avinguda del Cid en sentit centre, passarà a l’altura del carrer Totana a la banda nord de la calçada, completant així el seu recorregut fins a la plaça d’Espanya.



Com sol ser habitual en les actuacions de nova infraestructura ciclista, també esta vindrà acompanyada d’una millora per a la circulació per als vianants, en este cas a l’altura de la plaça del Bisbe Amigó, on es realitzarà un nou pas de vianants paral·lel al carril bici per a millorar la mobilitat per als vianants al pas per esta illeta. El repartiment viari de la calçada en el seu recorregut per Sant Josep de Calassanç, Sant Francesc de Borja i Pintor Benedito, es distribuirà entre dos carrils per al trànsit motoritzat, dos per a bicicletes i VMP (un per sentit), quedant el restant segregat per a l’ús exclusiu d’EMT i taxi.



El projecte compta amb el dictamen favorable de la Comissió de Patrimoni preceptiu per travessar l’entorn del Bé de Rellevància Local de l’Antic Mercat d’Abastos, així com amb els informes favorables en relació al seu pas per l’àrea de vigilància arqueològica AVA-03, Roqueta i voltants.



“Superar per fi este escull i poder reprendre este gran eix ciclista en l’oest de la ciutat és per descomptat un motiu de satisfacció”, ha apuntat el responsable de l’àrea de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi. “La planificació de la xarxa ciclista a València tenia un deute històric amb l’oest i el sud-oest de la ciutat i ens agrada vore com en els pròxims mesos començaran a materialitzar-se projectes que facilitaran que també les veïnes i veïns d’estos barris tinguen connexions òptimes amb el centre i la resta de barris i així poder optar amb llibertat i seguretat per desplaçar-se amb bicicleta o VMP”, ha afegit.



En este sentit, i en relació també amb la mobilitat metropolitana, el regidor ha recordat que el projecte ciclista per l’avinguda del Cid que s’aprovarà este divendres conclou en l’avinguda de Tres Creus, però que el servici de Mobilitat Sostenible porta ja mesos treballant en el projecte que completarà la connexió des d’este punt fins al pont de Xirivella i que va ser triat en els Pressupostos Participatius ‘Decidim VLC 2019/2020’, la qual cosa farà d’esta via ciclable, a més d’un important eix vertebrador de barris de la ciutat, un destacat eix de connexió metropolitana.



EIX SANT VICENT-C/ MARVÀ



De la mateixa manera, també esta setmana s’aprovarà per resolució d’Alcaldia el projecte per a completar l’eix ciclable pel carrer Sant Vicent que discorre entre el carrer Marvà i la plaça d’Espanya, i que donarà continuïtat al ja executat fins a la plaça de Sant Agustí i l’Anell Ciclista. El projecte partix d’un import de 235.359,65 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució de 2 mesos.