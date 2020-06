Moció del grup municipal socialista de l’ajuntament de l’Alcúdia per a defensar els drets de les persones lgtbi amb motiu del dia de l’orgull

Connect on Linked in

El grup municipal socialista de l’Alcúdia volem unir-nos un any més a la commemoració del Dia Internacional de l’Orgull LGTBI. Un any marcat, desgraciadament, per la pandèmia de la COVID-19, que ha afectat de manera especial als col·lectius més vulnerables, també al col·lectiu LGTBI. Hem vist com el confinament ha agreujat problemàtiques ja existents dins el col·lectiu: situacions molt conflictives, sobretot entre les persones més joves, dins de les seues llars quan no respecten la seua orientació sexual, augment de la violència intragènere, augment del sentiment de soledat no desitjada en un col·lectiu que viu ja de per si mateix en soledat de manera considerable, etc. Per tot això, i a pesar que no podrem omplir els carrers del nostre municipi de color i diversitat, no volem deixar de reivindicar aquest dia tan important per als drets humans.

Després de les revoltes de Stonewall en 1970 van començar a celebrar-se les primeres manifestacions de l’Orgull LGTBI. Al nostre país la primera manifestació es va celebrar en 1977, quan ser homosexual estava penat amb fins a cinc anys de presó pe simple fet d’estimar, perquè hem de recordar que encara estava en vigor la llei de perillositat i rehabilitació social. A aqueixa marxa van acudir 4.000 persones valentes per a reivindicar que ser homosexual, transsexual o bisexual no era cap delicte i no havia d’estar penat de cap manera.

És innegable l’avanç social de les persones LGTBI en democràcia. Hem de recordar que no va ser fins a 1995 quan l’Estat va començar a protegir a les persones LGTB, amb la introducció en el Codi Penal del delicte de discriminació per orientació o identitat sexual i l’agreujant de la responsabilitat criminal per cometre el delicte amb una motivació lgtbfòbica.

Però el gran salt qualitatiu es produeix en 2005 de la mà d’un govern socialista, amb la històrica aprovació del matrimoni igualitari, amb l’aprovació de la Llei 13/2005, d’1 de juliol, per la qual es modifica el Codi Civil en matèria de dret a contraure matrimoni. Espanya es convertia així en el quart país del món a aprovar el matrimoni entre persones del mateix sexe, però el primer a aprovar l’adopció de parelles del mateix sexe en les mateixes condicions que les parelles heterosexuals. Espanya es posava, d’aquesta manera, a l’avantguarda mundial dels drets del col·lectiu LGTBI.

El 6 de juliol de 2018 el Consell de Ministres va acordar aprovar i declarar Dia Nacional de l’Orgull LGTBI el 28 de juny, coincidint amb el Dia Internacional de l’Orgull LGTBI. Aquesta fita històrica en la societat i política espanyola reflectia la sensibilitat del Govern respecte a la dignitat i memòria de totes les persones LGTBI.

Ací, a la Comunitat Valenciana, la gran protecció al col·lectiu LGTBI arriba de la mà de la llei 23/2018, de 29 de novembre, de la Generalitat, d’igualtat de les persones LGTBI. Hem de recordar que un any i mig abans, Les Corts ja havien aprovat la Llei 8/2017 integral del reconeixement del dret a la identitat i a l’expressió de gènere en la Comunitat Valenciana.

Tot aquest compendi legislatiu ens fa una societat millor, una societat on cap persona pot ser discriminada per la seua orientació o identitat de gènere, la llei ens iguala a totes les persones. Aquests valors, sens dubte, estan present en el nostre municipi.

La igualtat formal de les persones LGTBI està garantida pel nostre ordenament jurídic. No obstant això, la igualtat real encara no està garantida. Així doncs, hem de continuar treballant com administració local per a garantir-la. Al cap i a la fi, és la nostra labor defensar els drets de les persones LGTBI, perquè suposa defensar els drets humans. Tots els avanços reeixits durant la democràcia en drets de les persones LGTBI s’estan posant en qüestió per discursos d’odi emanats per partits polítics de l’extrema dreta. Com a Partit Socialista, no permetrem ni un pas arrere en aquests drets que, recordem, són drets humans.

No hem d’oblidar que les persones LGTBI continuen sent perseguides amb penes de presó en més de 60 països, i fins i tot, amb pena de mort en més de 6 d’ells. Enfront d’aqueixa lgtbifòbia d’Estat, el nostre municipi, demostra el seu respecte i compromís amb la diversitat i els drets humans, celebrant l’Orgull LGTBI.

La Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuals ha decidit que les reivindicacions del col·lectiu en aquest 2020 giren sota el lema “Mujeres LTB, sororidad i feminismo” perquè dins del col·lectiu LGTBI les dones són les grans invisibilitzades i en alguns casos, fins oblidades. La discriminació entre les dones del col·lectiu és doble: per ser dona i per ser homosexual.

En l’informe La Cara oculta de la violència cap al col·lectiu LGTBI, s’indica que el 72% de les víctimes registrades de violència per orientació sexual contra el nostre col·lectiu van ser homes gais enfront d’un 21% de dones lesbianes, i un 2% de persones bisexuals. I és que, d’acord amb Violeta Assiego “els homes gais estan més reconeguts i se senten legitimats a denunciar”. Com explica la ILGA; “una de les primeres demandes dels homes homosexuals va ser la visibilitat, el reconeixement de la figura gai… i ho van aconseguir. Però en el cas de les dones lesbianes hi ha encara una intenció social d’invisibilitzar… sembla que siguen fantasmes”. Així mateix, les dones trans també són preses de la discriminació i la desigualtat, atenent especialment la dificultat per incorporar-se al mercat laboral.

Però continuem treballant i no ens resignem; exemple d’això és que en els últims mesos de l’anterior legislatura el govern del PSOE va incorporar a la cartera de serveis bàsic del Servei Nacional de Salut el dret fonamental d’igualtat de tracte a les dones lesbianes en matèria de reproducció humana assistida. Assegurant així que la inscripció dels fills i filles d’aquestes parelles es produïra sense cap discriminació.

No hem de permetre que s’esborre de la Memòria Històrica de l’activisme LGTBI a totes les dones Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals que durant tant de temps van lluitar mà a mà amb els seus companys per a aconseguir una societat en la qual totes les persones LGTBI tingueren drets i igualtat real.

L’administració local és fonamental per a combatre la discriminació per orientació sexual i identitat de gènere atés que és la institució pública que treballa més prop de la ciutadania. Conjugant forces amb altres institucions com la Generalitat Valenciana, és la nostra labor protegir a la ciutadania LGTBI.



Per tot l’exposat, proposem els següents acords:



Elaboració d’una campanya municipal en commemoració del Dia Internacional de l’Orgull LGTBI 2020. Visibilitzar el suport institucional de l’ajuntament a la ciutadania LGTBI. Oferir un servei d’assessorament i atenció a les persones LGTBI, així com les polítiques públiques en favor de les persones gais, lesbianes, trans i bisexuals. Oferir el suport necessari a l’associacionisme LGTBI del municipi per a la celebració d’aquest dia. Instem al Consell i que al seu torn inste al Govern d’Espanya que sol·licite al Registre Civil que se suprimisca el requisit discriminatori cap a les parelles de dones, que han d’estar casades per a inscriure als bebés nascuts. Instem al Consell i que al seu torn inste al Govern d’Espanya perquè aprove la Llei Estatal LGTBI que reculla les reivindicacions històriques de tot el col·lectiu, de la Llei Integral d’Igualtat de Tracte i No Discriminació, així com una normativa específica de Delictes d’Odi. Instem a les diferents institucions públiques i privades a trencar amb els estereotips que acompanyen a les dones lesbianes, bisexuals i trans.