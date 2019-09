Moció Emergència Climàtica a Xirivella

Connect on Linked in

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat per majoria una moció, impulsada per desenes d’organitzacions ecologistes, que declara l’emergència climàtica a nivell planetari. El document ens compromet com a municipi a “apostar per una energia 100% renovable de manera urgent i prioritària” i a “fomentar” la mobilitat sostenible. I tot, encaminat a la reducció dels gasos d’efecte hivernacle i les emissions de CO2 que estan provocant, segons totes les evidències científiques, l’escalfament global del planeta.

La moció alerta “del rumb que porta a l’extinció d’una gran part dels ecosistemes terrestres” i apel·la a la ciutadania per a que entenga “la urgència i la irreversibilitat d’aquesta lluita”. Els grups promotors de la inciativa són PSPV-PSOE (9 regidors), Compromís per Xirivella(dos regidors) i Podem Xirivella (1 regidor). A favor de la moció varen votar també els dos regidors de Ciudadanos. El Partit Popular va votar en contra.

Us adjuntem la moció presentada en el Registre d’Entrada i aprovada al Ple, i una foto del moment de la votació.