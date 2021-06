Mollà anuncia que la Comunitat Valenciana disposarà de 129 milions d’euros més per a potenciar els plans de desenvolupament rural en 2021 i 2022

Connect on Linked in

La consellera d’Agricultura i el secretari autonòmic i director de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, Roger Llanes, presenten la modificació del marc financer del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de la Comunitat Valenciana

Entre les accions incloses en aquests projectes figuren programes tan crucials com la incorporació de joves a l’activitat agrària, els plans de millora i les inversions de caràcter mediambiental

La modificació del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de la Comunitat Valenciana permetrà disposar de 128,9 milions d’euros addicionals durant aquest any i el següent, una quantitat molt significativa que proporcionarà major múscul financer per a sufragar les accions contemplades en aquesta mena de projectes, entre els quals s’inclouen línies tan fonamentals per al futur del sector, com la incorporació de joves a l’activitat agrària, les inversions en indústries agroalimentàries o els plans de millora d’explotacions. Així mateix, a través d’aquesta mena de fons es financen també importants mesures de caràcter mediambiental.

La consellera d’Agricultura i Transició Ecològica, Mireia Mollà, acompanyada pel secretari autonòmic i director de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, Roger Llanes, ha explicat hui les novetats del marc financer del PDR, durant la reunió del Comité de Seguiment del programa.

Durant la seua intervenció, la consellera Mireia Mollà ha posat en relleu que “aqueixa major disponibilitat de fons, que tindrem durant aquest any i el pròxim, ens permet reforçar la dotació pressupostària per a potenciar algunes de les mesures més demandades pel sector i de major valor en termes estratègics”.

Fons Next Generation

Per part seua, Roger Llanes ha comentat que aqueixos diners addicionals té el seu origen, d’una banda, “en la distribució dels fons de recuperació Next Generation, que per a la Comunitat Valenciana ascendeixen a un total de 17,6 milions per a 2021 i 2022, mentre que, d’un altre costat, el repartiment dels fons Feader de Transició reportarà altres 59 milions d’euros a la Comunitat Valenciana entre enguany i el següent”.

Si a aquestes xifres se li agreguen les inversions tant de les arques pròpies de la Generalitat com del Govern central, que generaran i a complementar al seu torn els referits fons, la quantitat final estimada de pressupost addicional per al PDR en 2021 i 2022 ascendeix a 128,9 milions d’euros.

Des d’una perspectiva més àmplia, i prenent en consideració la totalitat del PDR establit per al període 2014-2020, més els dos anys de transició previstos, el pressupost global del qual disposarà la Comunitat Valenciana, després de la inclusió dels fons addicionals incorporats mitjançant aquesta última modificació, s’eleva fins a 578,9 milions.

Durant la reunió mantinguda amb el sector es va informar també, entre altres aspectes, del grau d’execució del PDR durant aquest any i es va indicar sobre aquest tema que a mitjan juny la despesa compromesa era de 323,9 milions, mentre que l’import dels pagaments declarats a la Comissió Europea s’ha concretat en 237,2 milions, la qual cosa suposa un increment de més de 23,5 milions respecte a l’any passat. En aqueixa mateixa trobada es va aprovar també l’informe anual d’execució del PDR.