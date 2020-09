Mollà assegura que el nou Pla Director de l’Aigua ‘posa fi a anys de gestió partidista i prioritza la democratització de l’abastiment

Connect on Linked in

La consellera assenyala la col·laboració conjunta entre administracions per a garantir l’abastiment des de la planificació sostenible dels recursos i la transició justa per a fer-los assequibles

La consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, ha assegurat que el nou Pla Director de l’Aigua, aprovat per unanimitat per la Diputació de Castelló “posa fi la gestió partidista i prioritza la democratització de l’abastiment”.

Mollà, que ha participat en la presentació del Pla, ha defensat la cogovernança de les administracions en serveis essencials com l’abastiment i el sanejament de l’aigua; un recurs que és “un dret humà” i que per tant ha de complir criteris socials que democratitzen el seu accés i ho facen assequible a totes les persones.

En aquest sentit, ha apel·lat a la “transició justa” que ha de travessar qualsevol projecte de gestió hídrica. “En matèria d’aigua el més important és la bona planificació sostenible dels recurs i fer-ho des d’una perspectiva social”, ha afirmat.

La consellera s’ha referit a l’actual crisi sanitària que ha declarat l’abastiment i sanejament com un dels grans serveis essencials i el paper de les administracions per a desenvolupar una gestió de l’aigua “prioritària, àgil i ben planificada”.

El caràcter essencial i prioritari es reflecteix a la dotació del fons de reconstrucció per al període 2021-2022, on les polítiques en matèria d’aigua -amb especial incidència en el proveïment- seran unes de les quals sume un major pressupost. Mollà, no obstant això, ha defensat que els recursos “han d’anar acompanyats d’un full de ruta”.

En l’últim trimestre la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha aprovat obres hidràuliques d’abastiment a la província de Castelló per import de 3 milions d’euros.

Les actuacions integrals comprenen millores per als 7 municipis del Pla de l’Arc, a l’interior de la Plana Alta, així com l’equipament del sondeig per a abastiment ‘aigua de Vilafranca i Benassal, al sondeig de recerca preexplotació per al proveïment del Llogaret de Los Calpes, a La Pobla d’Arenós i a l’execució del sondeig de recerca per a un nou pou per al proveïment dels municipis de Soneixa i Sot de Ferrer.