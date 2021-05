Mollà: ‘El del Tajo-Segura és el transvasament més regulat, estudiat i avalat tècnica i ambientalment’

Connect on Linked in

La consellera d’Agricultura i el secretari autonòmic d’Agricultura participen en Madrid en la concentració en defensa del transvasament Tajo-Segura

Tots dos reafirmen “la defensa sense fissures del Consell al transvasament” i apel·len “a la necessitat d’apostar pel diàleg per a buscar una solució consensuada”

“El del Tajo-Segura és el transvasament més regulat, estudiat i avalat tècnica i ambientalment”, ha assenyalat la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, davant la proposta del Ministeri de Transició Ecològica, que per a l’ella “suposa una amenaça certa d’una retallada que condiciona el proveïment d’aigua i el futur d’un sector estratègic en la Comunitat Valenciana com l’agroalimentari”.

La consellera i el secretari autonòmic d’Agricultura, Roger Llanes, han participat, en representació del Consell, en la concentració organitzada pels i les regants en defensa del transvasament Tajo-Segura enfront de les portes del Ministeri de Transició Ecològica i per al Repte Demogràfic.

Sota el lema ‘Si ens lleven l’aigua, ens lleven el pa’, les entitats de regants han encapçalat la protesta per a “evitar la mort de l’horta d’Europa”.

Mollà ha apel·lat a la “obligació moral d’estar hui ací defensant una causa justa al costat dels regants de la Comunitat Valenciana”, i ha traslladat el següent missatge: “Diem que no a retallar ni una gota d’aigua ben aprofitada. Nosaltres fem un ús racional, modernitzat per a oferir grans productes per part d’un sector essencial que ha estat a l’altura de les circumstàncies fins i tot en un moments tan durs com els de pandèmia”.

En aquesta línia, Roger Llanes ha reivindicat que el transvasament “representa el futur agroalimentari, econòmic i mediambiental de tot el sud de la Comunitat Valenciana” i ha reiterat l’ús responsable de l’aigua en un territori i un sector on “cada gota compta”.

La consellera ha incidit en el caràcter essencial de l’accés a l’aigua atés que “estem parlant també d’aigua de boca, de proveïment humà i defensarem als milers de veïns i veïnes el proveïment de les quals depén del transvasament”.

Així mateix, ha explicat que “des del principi, el Consell ha reclamat depurar les aigües correctament perquè l’aigua bruta procedent de Madrid no s’aboque al riu”. “Sembla que el Ministeri, per a tapar alguna cosa que no hauria d’estar succeint, vol diluir l’aigua bruta en les aigües netes del nostre sector agroalimentari”.

Llanes ha conclòs fent una anomenada al diàleg i al consens: “No podem estar en una confrontació permanent. Fa falta, a través del diàleg, aconseguir un consens que ens done estabilitat a llarg i mitjà termini perquè les famílies puguen respirar tranquil·les i disposar d’un horitzó i un avenir garantit”.

Des que es coneguera la convocatòria d’una votació en el Ple del Consell Nacional de l’Aigua (CNA), sobre la modificació de les regles d’explotació de l’aqüeducte Tajo-Segura per a rebaixar la transferència en el nivell 2 de 38 hm³ a 27 hm³, la Generalitat s’ha expressat “rotundament en contra” i ha sumat la seua veu a la dels territoris del sud d’Alacant per a exigir el manteniment del transvasament Tajo-Segura en les condicions actuals.