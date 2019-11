Mollà: ‘Els experts coincideixen que l’Albufera milloraria substancialment amb una major aportació d’aigua del Xúquer

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

“Els experts coincideixen que l’Albufera milloraria substancialment amb una major aportació d’aigua del Xúquer”



La consellera destaca el treball normatiu i de consens desenvolupat en els últims anys, com el nou règim jurídic, l’ordre que regula els nivells o els programes de control d’espècies al·lòctones

Millorar les aportacions hídriques del Xúquer i dur a terme les obres del col·lector oest, aquestes són les dues propostes que ha reclamat la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Canvi Climàtic, Mireia Mollà, per a mantindre l’equilibri de l’Albufera de València.

“Tots els experts i coincideixen que l’Albufera milloraria substancialment amb una major aportació hídrica”, ha incidit Mollà, durant la seua intervenció en la inauguració de la segona jornada de ‘Aiguamolls Valencians: Els problemes i el futur del parc natural de l’Albufera’, organitzat per la Universitat Politècnica de València.

La consellera ha reconegut que el llac, paradigma del caràcter únic del patrimoni natural valencià, “no està en la condició que deguera” encara que ha apel·lat a la responsabilitat compartida i ha destacat l’empenyiment normatiu que s’ha desenvolupat en els últims anys.

L’ordre 5/2018 que regula els nivells del llac o el nou ordenament jurídic que va entrar en vigor el passat 12 d’abril i elimina qualsevol referència a possibles reclassificacions contràries a la condició del sòl del parc natural.

El procediment de consens sobre la gestió de la palla de l’arròs o la recent resolució sobre el control de la carpa i el cranc roig americà, són altres dos de les iniciatives desenvolupades per la conselleria per a reduir les tensions que enfronta el parc natural.

Unes tensions derivades “de la complexitat de conjugar els diferents interessos sobre el llac, interessos en el sentit més positiu de la paraula – ha matisat Mollà- i del decreixement del volum global de retorns de reg superficial i subterrani “, una tendència constant a la baixa des de la dècada dels 70.

“L’aportació de 8 hm³ per any hidrològic pactat entre la Conselleria i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer és el punt de partida sobre el qual treballar per a garantir la supervivència d’aquest ecosistema únic a Europa i que ha de concentrar la preocupació de totes les administracions: estatal, autonòmica i local”, ha argumentat la titular d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtic i Transició Ecològica.

L’aportació hídrica ha sigut també una de les demandes de l’Ajuntament de València. El vicealcalde, Sergi Campillo, ha reclamat una assignació d’aigua procedent del Xúquer de almenos 70 hm3 com a “única solució viable per a poder recuperar l’adequat estat ecològic del llac en un futur pròxim”.

Malgrat aquest escenari existeixen ja alguns indicadors de lleu millora com la baixada de la concentració de clorofil·la en aigua, així com els relatius a la recuperació de macrófitos aquàtics i microinvertebrados. Entre 2017 i 2019 també s’han adequat 20 ha que comprenen el Ullal de Baldoví, la reserva del samaruc d’Algemesí i el Tancat de la Ratlla amb l’objectiu d’incrementar la biodiversitat.

La consellera, a més, ha emplaçat als passos pendents entre els quals es troba la revisió i actualització del Pla Rector d’Ús i Gestió del Parc (PRUG) o les actuacions de restauració de brins del llac de l’Albufera, un projecte de millora de la gestió de l’aigua i de capacitat de captació de CO2 que afectarà 2.800 metres lineals i que ja està inclòs en els pròxims pressupostos.

Mollà, finalment, ha valorat el comportament responsable i preocupat dels gestors de l’Albufera quan alcen la veu d’alarma pel futur del parc, patrimoni únic, senyal d’identitat dels valencians i valencianes i font de riquesa per a tota la ciutadania.