Mollà porta a Brussel·les la singularitat del bosc valencià

La consellera intervé en una jornada europea sobre l’impacte de la gestió forestal en el canvi climàtic

Mireia Mollà: “La particularitat del bosc mediterrani ha de ser tinguda en compte des d’una perspectiva europea respecte a les línies d’actuació i els objectius específics”

La singularitat del bosc valencià ha sigut protagonista aquest dimarts a Brussel·les, de la mà de la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà.

La consellera, que ha intervingut en una jornada europea sobre l’impacte de la gestió forestal en el canvi climàtic presidida pel comissari europeu de Medi Ambient, Frans Timmermans, ha reclamat atenció per part de la Unió Europea a la particularitat del bosc mediterrani; una gestió forestal que cobra especial rellevància en un territori epicentre de l’actual situació d’emergència climàtica.

“El bosc mediterrani ha de ser tingut en compte des d’una perspectiva europea respecte a les línies d’actuació i els objectius específics. Els nostres boscos són extraordinàriament diversos tant des del punt de vista estructural com de composició d’espècies”, ha subratllat Mollà per a donar suport a la necessitat d’una atenció al nostre sistema forestal específica i diferenciada de la qual es presta al bosc atlàntic.

Els enclavats agrícoles en zones forestals o les terrasses de pedra dels bancals situats en el vessant de les muntanyes són altres singularitats pròpies de la Comunitat Valenciana, que contribueixen a la contenció de l’erosió, a la prevenció d’incendis i a la biodiversitat territorial.

La consellera ha exigit que aquestes característiques de la regió mediterrània “siguen considerades per la Comissió Europea en les noves directrius que afecten les Zones amb Limitacions Naturals i Específiques en el marc de la nova PAC”.

La titular d’Agricultura i Transició Ecològica ha assenyalat que “en la zona europea més vulnerable al canvi climàtic el bosc es revela com un aliat fonamental per a fer front a fenòmens meteorològics extrems”, com el de la DANA o el recent temporal Glòria, episodis que es preveuen cada vegada més recurrents en el territori mediterrani.

Els informes i estudis d’universitats i centres d’investigació confirmen el comportament singular del cicle hídric en el Mediterrani i evidencien la necessitat de disposar d’unes zones de capçalera de les conques hidrogràfiques amb densitats i estats de vegetació òptims.

En aquest sentit, Mireia Mollà ha destacat que “des de la Conselleria estem promovent una gestió forestal que regule la densitat dels boscos de capçalera, incloent-hi, quantificant i valorant econòmicament beneficis com a productivitat, risc d’incendi, producció d’aigua o resiliència climàtica”.

Així mateix, en els terrenys de titularitat pública, l’Administració autonòmica ha posat en marxa actuacions de restauració ambiental post-incendi per a afavorir la regeneració dels ecosistemes i la recuperació de la seua estructura i funcionament previs al foc.

Dins d’aquesta línia de treball s’integra també el Pacte pels Boscos, una estratègia alineada amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i que compta amb el suport del director general de Medi Ambient de la Comissió Europea, David Calleja.

Mireia Mollà ha recordat el compromís de la Unió Europea amb les zones del seu territori més vulnerables al canvi climàtic, en referència al Pacte Verd Europeu, i ha defensat aprofitar les reformes normatives en el si de la Unió per a adoptar criteris que tinguen en compte la diversitat mediambiental, agrària i forestal dels Estats membres.