Mollà reivindica els objectius de descarbonització i la necessitat de reduir exponencialment les emissions

– La consellera de Transició Ecològica, Mireia Mollà, presenta l’Informe sobre Emissions de CO2 en el món que obliga a multiplicar per 10 els esforços per a poder aconseguir els compromisos de l’Acord de París



– La Comunitat Valenciana redueix en un 2,1% les emissions verificades i encapçala a nivell estatal les instal·lacions sotmeses a la Directiva Europea de CO2



La consellera de Transició Ecològica i Emergència Climàtica, Mireia Mollà, ha reivindicat la necessitat d’agilitzar de manera “exponencial” la reducció d’emissions de CO2, per a aconseguir els objectius inajornables en matèria de descarbonització que fixa retallar les emissions en un 40% per a l’any 2030 i aconseguir la neutralitat en 2050.



Mollà ha intervingut en la presentació hui a Calp de la XII edició de l’Informe sobre Emissions de CO2 que elabora la fundació Empresa i Clima i que conclou l’obligació de multiplicar per 10 els esforços per a poder aconseguir els compromisos de l’Acord de París.



“El document que recull les dades oficials, a tancament de 2019, constata el ritme lent en reducció d’emissions i ens serveix per a consolidar les línies de l’agenda verda tant europea com valenciana”, ha afirmat la consellera.



Així mateix, les estimacions preliminars de 2020 titllen de “temporal” i “no representatiu” el brusc descens registrat l’any passat a conseqüència de la crisi sanitària del Covid que va limitar l’activitat, el comerç i la mobilitat.



Els resultats de l’informe assenyalen que la Comunitat Valenciana va rebaixar en 2019 les seues emissions verificades un 2,1%, respecte a les dades de 2018, passant dels 8,9 als 8,7 milions de tones de CO2 Un percentatge, encara lluny dels objectius, que alerta, des de l’anàlisi, sobre el treball coordinat i proactiu per a reconvertir i sumar les aportacions de la indústria i dels sectors per a rebaixar la producció d’emissions.



En aquesta línia, la titular de Transició Ecològica ha posat l’accent en l’increment de les emissions de CO2 per càpita que posen de manifest la contribució individual de totes i cadascuna de les persones per a accelerar la transformació.



Amb tot, Mireia Mollà ha traçat alguns dels eixos normatius d’acció. A la Llei Valenciana de Canvi Climàtic o l’Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia s’afig ara el Pla Valencià d’Energia i Clima (ja licitat) que interpel·la de manera sectorial amb la finalitat d’equilibrar l’esforç de les pròximes dècades.



176 instal·lacions sotmeses a la Directiva Europea



La Comunitat Valenciana encapçala les instal·lacions sotmeses a la Directiva Europea d’Emissions amb 176, que representa el 20,6% del total estatal.



De les 176 -les emissions de les quals se sotmeten a un procés de verificació- 111 corresponen al sector tauleller que ha vist reduïdes les seues emissions respecte als resultats de 2018. Els nivells mantenen així la senda decreixent per segon any consecutiu, després del repunt de 2017.