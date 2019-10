Molts cultius es troben en perill degut a les plagues a les seues parcel·les

Connect on Linked in

AVA-ASAJA denúncia el desaprofitament alimentari que en algunes parcel·les de caqui arriba al 80% a causa de les restriccions europees en la lluita contra plagues.

El caqui és l’últim cultiu que exemplifica la pèrdua de fruits a punt de ser recol·lectats. Segons un estudi tècnic de AVA-ASAJA, la incapacitat per a combatre eficaçment cotonets, mosques blanques i trips està provocant minvaments que en algunes parcel·les de la Ribera aconsegueixen fins al 80% de la collita. Tant les pràctiques culturals com els tractaments fitosanitaris realitzats no han permés evitar que al voltant de 60.000 tones de caquis es queden podrint-se en el sòl i, per tant, no arriben als consumidors.

No sols el caqui està patint aquesta problemàtica, la taronja, les mandarines i les ametles que es troben en campanya están seguent atacades per les plagues. Un dels cavalls de batalla de l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura radica a minimitzar el desaprofitament alimentari i, en conseqüència, la Comissió Europea està posant el focus en iniciatives encaminades a reduir el balafiament de menjar tant en la distribució com en restaurants i llars. No obstant això, l’Associació Valenciana d’Agricultors adverteix que el desaprofitament d’aliments es produeix d’una manera alarmant ja a peu de camp, a causa de la falta de solucions fitosanitàries de les quals disposen els agricultors per a controlar les plagues i malalties que delmen les produccions mediterrànies.

El president d’AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, assevera que “els informes de la FAO es queden molt curts a l’hora de valorar el desaprofitament alimentari en el seu conjunt, ja que no tenen en compte les pèrdues que es produeixen en la fase de producció. Resulta absolutament urgent que Brussel·les canvie el rumb de la seua política fitosanitària per a evitar que les plagues i les malalties.