Mompó adverteix que hi ha sol·licitada una Junta de Divalterra per a tractar qüestions transcendents i celebrar abans un Consell «no sembla lògic»

El portaveu del Grup Popular en la Diputació de València, Vicente Mompó, ha assegurat hui que «no sembla lògic» que divendres que ve es vaja a celebrar un Consell d’Administració extraordinari de Divalterra quan «hem sol·licitat des de la setmana passada una Junta General de l’empresa que s’ha de celebrar en els pròxims dies».

Mompó entén que a la vista de l’ordre del dia del Consell –que s’ha publicat en alguns mitjans de comunicació– es prendran decisions de gran importància per al futur de l’empresa com és la continuïtat o no en el càrrec del seu gerent.

«Aquesta urgència en l’actuació del president del Consell, Ramiro Rivera, genera una certa alarma, atès que en la Junta que s’ha de celebrar en poques dates es tractaran qüestions transcendents per a Divalterra i sembla el fòrum lògic on s’han d’analitzar amb màxima transparència i després traslladar al Consell les decisions que s’adopten».

Per al portaveu popular seria desitjable que «tant aquest assumpte com l’informe jurídic de José Luis Vera es pogueren estudiar amb caràcter previ en la Junta que és on es reuneixen els propietaris de l’empresa pública», qüestió que no es produirà perquè la Junta encara no ha sigut convocada.

Per tot això, Mompó ha avançat que «en el Grup Popular estarem molt vigilants de tot el que ocórrega en el Consell del pròxim divendres i en la Junta General per si arribat el moment s’han adoptar mesures per a denunciar on corresponga les diferents polèmiques que s’han suscitat en els dos últims mesos».