Mompó arranca el compromís a Gaspar d’incloure a ATA en les subvencions nominatives de 50.000 euros de la Diputació de València

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El portaveu del Grup Popular defensa que el col·lectiu travessa greus dificultats i que necessita ajuda per a eixir de la crisi



La pandèmia ha provocat que la immensa majoria d’autònoms no hagen pogut recuperar el nivell de facturació anterior a la irrupció del COVID-19

El president del PP de la província de València i portaveu del Grup Popular en la Diputació, Vicente Mompó, ha mantingut una intensa agenda de reunions en els últims mesos amb representants del col·lectiu d’autònoms per a intentar canalitzar les seues peticions davant la greu crisi que pateixen els seus associats.

Primer va arribar la trobada amb el president de la Federació Nacional d’Associacions de Treballadors Autònoms-LLIGA, Lorenzo Amor, i a continuació amb representants autonòmics i de la província de València del citat col·lectiu. Allí es van analitzar amb detall els reptes i necessitats als quals s’enfronta LLIGA en els pròxims mesos.

Mompó ha denunciat la greu crisi que afecta el sector i és per això que en les converses prèvies a l’aprovació dels Pressupostos de la Diputació de València per a 2022 va demanar al president de la corporació provincial, Toni Gaspar, que inclogueren a ATA entre les associacions que podien percebre subvencions nominatives.

En els pressupostos no ha quedat inicialment recollida aquesta proposta del portaveu del Grup Popular però Mompó sí ha arrancat el compromís de Toni Gaspar que en les modificacions pressupostàries que s’aborden contemplaran una subvenció nominativa de 50.000 euros per als autònoms de la província.

Dos de cada tres autònoms en l’actualitat encara no han recuperat l’activitat anterior a la irrupció del COVID-19 i per tant la seua facturació està per davall del nivell previ a la pandèmia i tot això malgrat que ara s’han suprimit una gran part de les restriccions.

A més, la caiguda de facturació en molts d’ells és d’entre el 50% i el 75% pel que molts contemplen el tancament del seu negoci al no ser viable continuar en les actuals circumstàncies.

A la crisi econòmica derivada de l’emergència sanitària del coronavirus cal afegir decisions del Govern que endureixen encara més el dia a dia d’aquest col·lectiu com és la pujada de les quotes dels autonómos entre 5 i 21 euros més al mes. A més, el Govern ha realitzat una nova proposta que entraria en vigor en 2023 i que planteja 13 trams flexibles però la discussió del model amb els agents socials només acaba de començar.

Per això, Mompó ha demanat que «amb la major urgència possible els actuals governants facen arribar les ajudes necessàries al col·lectiu d’autònoms per a evitar que es continue danyant el teixit econòmic de la província de València i es frene l’escalada de tancaments de negocis que va començar durant l’any 2019».

Actualment a la Comunitat Valenciana hi ha 359.706 autònoms dels quals 181.222 estan desenvolupant les seues activitats a la província de València.