Mompó defensa la necessitat de «ajudar al sector de l’oci» per a consolidar més de 15.000 ocupacions a la província

La «responsabilitat» del sector ha quedat més que demostrada, segons el president provincial, durant la crisi de la COVID-19

Els controls de seguretat implantats a l’interior dels recintes d’oci «haurien d’encaminar-nos cap a la llibertat horària en el tancament dels locals»

Les mesures del Consell que encapçala Ximo Puig són molt restrictives i, en paral·lel, els botellons i festes il·legals s’han anat estenent

El president provincial del PP de València, Vicente Mompó, s’ha reunit amb el president de Fotur (Federació d’Oci, Turisme, Joc, Activitats Recreatives i Indústries Afins de la Comunitat Valenciana), Víctor Pérez, per a analitzar les principals problemàtiques que pateix el sector derivades de la crisi sanitària que viu el país.

Mompó ha posat l’accent durant la trobada en la necessitat de «ajudar al sector de l’oci» que permetria consolidar els més de 15.000 ocupacions directes i indirectes que aquest sector genera a la província de València.

Els continus vaivens que s’han produït en la presa de mesures en la lluita contra la COVID-19 per part del Govern d’Espanya, primer, i després per part de la Generalitat «han generat una inseguretat en el sector de l’oci molt gran» a l’hora de prendre decisions sobre la reobertura dels propis locals i també respecte a l’esforç econòmic de condicionament per a adaptar-se a la lluita contra l’expansió del coronavirus, ha explicat el president provincial

«La responsabilitat del sector de l’oci ha quedat més que demostrada durant aquesta emergència sanitària», ha indicat Mompó, qui ha recollit així la reivindicació del president de FOTUR que considera que les mesures de seguretat a l’interior dels locals, així com el seu compliment, és escrupolosa hui dia.

Precisament, per l’aplicació d’aqueixes mesures de seguretat –use de màscares, distància de seguretat entre taules, regeneració de l’aire a l’interior dels locals i control del nivell de CO2– Mompó ha considerat que «haurien d’encaminar-nos cap a la llibertat horària en el tancament dels locals».

50% d’aforament fictici

La limitació d’aforament a l’interior dels locals que actualment està fixat en el 50% és en realitat «molt major» ha advertit Mompó, ja que la distància de dos metres entre taules fa que l’ocupació real sobre el total de l’aforament del recinte supere a penes el 30%.

Al marge de les dificultats que s’estan generant als empresaris del sector, Mompó ha reflexionat sobre el creixement exponencial dels botellons i les festes il·legals en la geografia valenciana. Les mesures restrictives del Consell que encapçala Ximo Puig ha derivat en què els joves busquen alternatives d’oci que resulten «menys segures que les que pot oferir un sector que ha mostrat prudència durant aquesta crisi sanitària».

La principal tasca del Govern valencià hauria de ser la de «conscienciar, educar i oferir alternatives regulades dins del sector de l’oci» per a evitar els botellons que en moltes ocasions deriven en problemes de desordres públics i inseguretat per als qui prenen part en ells.